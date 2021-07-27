Yenişehir’de hat dersleri başlıyor

Yenişehir ilçesinde meraklılarına ücretsiz hat dersleri Eylül ayında başlıyor.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen hat derslerine, bu sanata meraklı herkes katılabilecek. Kursta Bursalı hattat Cavit Yumuşak tarafından ders verilecek. Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde başlayan kayıtlar Ağustos sonuna kadar devam edecek. 30 Ağustosa kadar kaydolan kursiyerler 8 Eylül tarihinde ders görmeye başlayacak. Osmanlı gelenekli sanatlarına olan ilginin her geçen gün arttığını belirten hattat Cavit Yumuşak, "Bursa’da gelenekli sanatlar, hat, ebru, tezhip, naht, cilt, kaatı, el yapımı kâğıt üretimi gibi alanlarda çok kıymetli üstatlar bulunuyor. Bu sanatçılarımızdan feyzalan talebeleri de şimdi ilçelerimizde bu güzel gayretleri yaymaya başladılar. Bursa’nın ilçelerinde de gelenekli sanatlar hususunda kurslar açılması birçok meraklı, kabiliyetli insanımızı heyecanlandırıyor. Kayıtların ilk haftasında Yenişehir’de 5 meraklı talebenin kayıt yaptırması, Osmanlı gelenekli sanatlarına, kurulduğu topraklarda ilgilenenlerin çıkması, biz sanatçıları çok mutlu ediyor. İnşallah 8 Eylülde yüz yüze eğitimlerin başlaması ile yeni kabiliyetlerin gün yüzüne çıkması için uğraşacağız" dedi.

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