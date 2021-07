Busader'in sağlık ve eğitim çalışmaları Türkiye’ye yayılacak

Busader Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği Kurucu Başkanı Zerrin Özgüle, Bursa’da başlattıkları sağlık ve eğitim projelerini Türkiye genelinde açacakları şubeler ile büyütmeye devam edeceklerini söyledi. Yapılan genel kurulda Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı’na seçilen Özgüle, yeni dönemde 7 bölgede 7 şube açabilmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Kısa adı Busader olan Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, derneğin yeni dönemde ulusal anlamda yapılaşmaya gideceğini açıkladı. Bursa’da 3,5 yıldır çok önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle; “Projelerimiz ülke genelinde ses getirdi ve çok beğenildi. Başlattığımız bu iyilik hareketinin daha fazla insana ulaşması ve daha çok destekçi toplayabilmek adına Türkiye genelinde şubeler açmak için kolları sıvayacağız. Önceki yıl ilk şubemizi İstanbul’da açtık. Yeni dönemde de Yüksek Danışma Kurulu olarak öncelikle her bölgemizde en az 1 şube açmaya çalışacağız. Yürüttüğümüz ikili görüşmeler sayesinde bu hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

2004 yılından itibaren sivil toplum kuruluşlarının içerisinde yer aldığını açıklayan BUSADER Kurucu Başkanı ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, “Şahsi olarak proje üretmeyi ve topluma fayda sağlamayı çok seviyorum. Benim gibi düşünen yol arkadaşlarımla birlikte aynı amaç doğrultusunda çok önemli çalışmalara imza attık. 2 farklı sivil toplum kuruluşunda çalıştıktan sonra Bursa’ya özel olacak yeni bir sivil toplum kuruluşu kurmak istedik. 80 kişilik bir ekip ile yola çıktık. Bursa’da büyüdükten sonra İstanbul’da ilk şubemizi açtık. İlk etapta Ankara ve Gaziantep şubelerimizi açabilmek için görüşmelere başladık. 2022 yılı hedefimiz bu iki şehirde BUSADER şube yapılanmasını tamamlamayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

Dünyanın en önemli iki konusu sağlık ve eğitim alanında küresel ve ab fonlarının desteklediği sorunlara yönelik projeler yapmak hedefiyle çıktığımız bu yolda 7 bölgede en az 7 şube kurarak ulusala yayılmak istiyoruz. Her yıl tespit ettiğimiz ana bir konu üzerinde tüm şubelerimizde aynı konuyla ilgili projeler üreterek; sesimizi yükseltmek, kamuoyu oluşturmak ve hedefe ulaşacak yöntemler belirleyerek sorunlara çözüm olmak ya da çözümün bir parçası olmak niyetindeyiz.

"Türkiye'deki gerçek gönüllülere ulaşmak istiyoruz"

Sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket eden bir dernek olduklarına işaret eden BUSADER Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, gönüllülük esasıyla çalışacak üyelere ihtiyaçları duyduklarını belirtti. Bu anlayışla çalışabilecek çok sayıda iyi insanın bulunduğuna inandıklarını söyleyen Zerrin Özgüle; “Türkiye genelinde açacağımız şubelerimizde tamamen gönüllülük esasıyla yer alacak binlerce iyiliksever insan bulacağımıza inanıyoruz. Sağlık ve eğitim konularının dünya genelindeki sorunların başında geldiklerini düşünüyoruz. Bizler de bu alanlarda küresel ve AB fonları tarafından desteklenen projelere üretmeyi arzu ediyoruz. Bu hedefle ülkemizin 7 bölgesinde en az 7 şube kurarak ulusala yayılmak istiyoruz. Her yıl tespit ettiğimiz ana bir konu üzerine şubelerimizin yoğunlaşmasını ve projeler üretmesini sağlayacağız. Bu vesile ile sesimizi yükseltmek, kamuoyu oluşturmak ve hedefe ulaşacak yöntemler belirleyerek sağlık ve eğitim alanındaki sorunlara çözüm bulmak veya çözümün bir parçası olmak niyetindeyiz” şeklinde konuştu.

Pandemide sağlıkçılar unutulmadı

Başkanlığı döneminde sağlık ve eğitim konularında birçok önemli projeye imza attıklarını vurgulayan Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, insanların hayatına dokunacak projelere öncelik verdiklerinin altını çizdi. Özellikle pandemi sürecinde sağlık sektöründe çalışanlara yönelik yardım ve motivasyon projelerine ağırlık verdiklerini söyleyen Zerrin Özgüle; “Çok zor bir süreçten geçtik. Bir salgın, yaklaşık 2 yıl boyunca tüm dünyayı esareti altına altı. Bu dönemde en fazla çalışan, en fazla zorlanan kesim ise sağlık sektörü çalışanları oldu. Bizler de bu anlamda sağlıkçılarımıza bir nebze olsun moral verebilmek istedik. Bin Turna Bin Dilek projemizi geliştirdik. Türkiye’deki şehir hastanelerimizin başhekimleri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza iyi dileklerimizi gönderdik. Büyük bir ağaç yaptık. Ağacın üzerine turnalarımızı astık ve bunu şehir hastanelerimizde sergiledik. Bunun yanı sıra malzeme ve nakdi desteklerimizle de sağlık sektörümüzün yanında her aldık” dedi.

