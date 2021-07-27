Bursa'da silahlı kavga kameralara yansıdı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesinde gündüz vakti meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Bir kişinin silahla havaya ateş açması sonucu diğer bir kişi üzerine atlayarak yere yatırdı. Bu sırada darp sonucu elinden silahı alınan şahıs sonrasında yerden aldığı bıçakla kaçmaya başladı. O sırada yere düşen silahı alan bir güvenlik görevlisi havaya iki el ateş açarak iki grubu sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri iki grubu dağıtarak şüphelileri gözaltına aldı. O anlar ise bir kişinin çektiği cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

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