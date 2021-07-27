Karacabey’de okçuluğa destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de okçuluğa destek

İHA

Karacabey’de okçuluğa destek

Karacabey’de spora ve sporcuya yönelik yatırımlara bir yenisi daha eklendi.
Karacabey Öğretmenler Parkında bulunan spor yerleşkesi bünyesinde inşa edilen Ulubatlı Hasan Okçuluk Kulübü Eğitim ve Atış Alanı törenle hizmete açıldı. 15 Temmuz Millî Birlik ve Demokrasi Günü’nde açılışı yapılan kompleks tam not aldı. Açılışta Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Taşkın ve Türkiye Okçuluk Federasyonu İl Tertip Kurulu Üyesi Ersen Birgülile Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcuları da yer aldı.
Belediye Başkanı Ali Özkan, “Çocuklarımızın, gençlerimizin, kötü alışkanları bir tarafa bırakarak sportif faaliyetlerde bulunmaları bizleri mutlu ediyor. Okçuluk alanındaki çalışmalarımız da hocalarımızın nezaretinde, Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü çatısı altında sürüyor. Bu tesisi de aylar önce hizmete açtık aslında ama bizler, yaptığımız işlerin açılışına yetişemiyoruz. Temel atma törenlerine yetişemiyoruz. Fırsat buldukça birbiri ile örtüşen günlerde bu açılışları böyle yapıyoruz. Bugün de bu güzel açılışta, protokolümüz ve okçularımızın aileleriyle birlikteyiz. Ata sporumuz okçuluk. Çocuklarımızın buna teveccüh göstermesi bizleri mutlu ediyor. Tüm sporcularımıza, ailelerine ve hocalarına teşekkür ediyorum. Farklı branşların açılmasıyla, tesisleşmeyle, sportif faaliyetlerimiz katlanarak devam edecek. Bu park alanı içerisinde tenis, basketbol, voleybol, futbol ve okçuluk ile alakalı çalışmalarımız var. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.
Törende konuşan Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Taşkın, “Bugün, okçular için hem gururlandırıcı hem de ümit vaat eden bir gelişme yaşanıyor. Kardeş okçuluk kulübümüz Karacabey Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü antrenörleri, belediye başkanımız ve protokol üyeleri ile coşkulu bir açılış yapıldı. Okçuluk faaliyetini icra eden tüm arkadaşlarımız adına kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Geleceğimizi inşa edecek gençlerimizin okçuluk sporundan faydalanmalarını, bu güzel tesis içerisinde çalışmalara başlamalarını ve ilerletmelerini tavsiye ediyorum. Bu sporun faydalarını gördükçe onlarda akranlarına yayacaktır. Bu muazzam tesisi gördüklerinde, bence onlarda çok heyecanlanacaktır. Bütün gençlerimize okçuluğu gönülden tavsiye ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun” dedi.
Karacabey Belediyesi Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü hocalarından Mehmet Kemal Baltacı ise yaptığı açıklamada, “2017 yılından beri Karacabey Belediyesi ile geleneksel okçuluk faaliyetleri düzenliyoruz. 2019 yılından beri de bulunduğumuz tesiste, çocuklarımızı geleneksel Türk okçuluğu ile tanıştırıyoruz. Maksadımız çocuklarımızı bu kültür ile sentezlemek. Bu zamana dek 100’den fazla çocuğumuzu okçulukla tanıştırdık. Ailelerden çocuklarını buraya göndermelerini ve bu spora ilgi duymaları için çocuklarını teşvik etmelerini talep ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

UTİB’ten New York çıkarması
YEREL HABERLER UTİB’ten New York çıkarması
Balaban Mesire Yeri gün sayıyor
YEREL HABERLER Balaban Mesire Yeri gün sayıyor
Hakan Arslan TECO Karacabey Belediyespor’da
YEREL HABERLER Hakan Arslan TECO Karacabey Belediyespor’da
Bursa'da silahlı kavga kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı kavga kameralara yansıdı
Busader'in sağlık ve eğitim çalışmaları Türkiye’ye yayılacak
YEREL HABERLER Busader'in sağlık ve eğitim çalışmaları Türkiye’ye ...
Vergi borcu olanlar için yapılandırma fırsatı
YEREL HABERLER Vergi borcu olanlar için yapılandırma fırsatı
Dünyaca ünlü meyve Avrupa'ya gitmeye hazırlanırken dökülmeye başladı Kraliyet ailelerinin sofrasını süsleyen nadide meyve bir anda dökülmeye başladı üretici ne yapacağını düşünüyor
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü meyve Avrupa'ya gitmeye hazırlanırken ...
Mudanya’da temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı
YEREL HABERLER Mudanya’da temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı
Dominika Marta Sobolska, Nilüfer Belediyespor´da
YEREL HABERLER Dominika Marta Sobolska, Nilüfer Belediyespor´da
Bursa barajlarından sevindiren haber
YEREL HABERLER Bursa barajlarından sevindiren haber
Emlak vergisinde yeni dönem kapıda ’Değerli konut’ vergisi yeniden gündemde Değerli konut vergisinde 2. taksit Ağustos’ta
YEREL HABERLER Emlak vergisinde yeni dönem kapıda ’Değerli konut’ ...
Yenişehir’de hat dersleri başlıyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de hat dersleri başlıyor
Dominika Marta Sobolska Nilüfer Belediyespor’da
YEREL HABERLER Dominika Marta Sobolska Nilüfer Belediyespor’da
Azerbaycanlı öğrenciler Karabağ toprağına Bursa’da kavuştu
YEREL HABERLER Azerbaycanlı öğrenciler Karabağ toprağına Bursa’da ...
Dominika Marta Sobolska, Nilüfer Belediyespor’da
YEREL HABERLER Dominika Marta Sobolska, Nilüfer Belediyespor’da
(Özel) Bursa'da damada görülmemiş eziyet Damada tayt giydirip çamaşır yıkattılar
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da damada görülmemiş eziyet Damada tayt ...
(Özel) Yazın ortasında buz tüneli Uludağ’da dağcılar Temmuz ortasında 50 metre uzunluğunda buz tüneli buldu
YEREL HABERLER (Özel) Yazın ortasında buz tüneli Uludağ’da dağcılar ...
Derede balık avlamaya gitti, suda cansız bedenine ulaşıldı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Derede balık avlamaya gitti, suda cansız bedenine ...
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti Bursa'da balık tutmak için 50 santimetre derinliği bulunan dereye girdi, bir daha çıkamadı
YEREL HABERLER Balık tutmak için girdiği derede hayatını ...
Derede balık avlamaya gitti, suda cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Derede balık avlamaya gitti, suda cansız bedenine ...
Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı
YEREL HABERLER Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer ...
Hırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı (2)
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı (2)
12 hırsızlık olayından yakalanıp gazetecilere terlik atan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER 12 hırsızlık olayından yakalanıp gazetecilere terlik ...
Bursaspor, İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini uzattı
YEREL HABERLER Bursaspor, İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini uzattı