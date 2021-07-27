Karacabey’de okçuluğa destek

Karacabey’de spora ve sporcuya yönelik yatırımlara bir yenisi daha eklendi.

Karacabey Öğretmenler Parkında bulunan spor yerleşkesi bünyesinde inşa edilen Ulubatlı Hasan Okçuluk Kulübü Eğitim ve Atış Alanı törenle hizmete açıldı. 15 Temmuz Millî Birlik ve Demokrasi Günü’nde açılışı yapılan kompleks tam not aldı. Açılışta Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Taşkın ve Türkiye Okçuluk Federasyonu İl Tertip Kurulu Üyesi Ersen Birgülile Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcuları da yer aldı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, “Çocuklarımızın, gençlerimizin, kötü alışkanları bir tarafa bırakarak sportif faaliyetlerde bulunmaları bizleri mutlu ediyor. Okçuluk alanındaki çalışmalarımız da hocalarımızın nezaretinde, Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü çatısı altında sürüyor. Bu tesisi de aylar önce hizmete açtık aslında ama bizler, yaptığımız işlerin açılışına yetişemiyoruz. Temel atma törenlerine yetişemiyoruz. Fırsat buldukça birbiri ile örtüşen günlerde bu açılışları böyle yapıyoruz. Bugün de bu güzel açılışta, protokolümüz ve okçularımızın aileleriyle birlikteyiz. Ata sporumuz okçuluk. Çocuklarımızın buna teveccüh göstermesi bizleri mutlu ediyor. Tüm sporcularımıza, ailelerine ve hocalarına teşekkür ediyorum. Farklı branşların açılmasıyla, tesisleşmeyle, sportif faaliyetlerimiz katlanarak devam edecek. Bu park alanı içerisinde tenis, basketbol, voleybol, futbol ve okçuluk ile alakalı çalışmalarımız var. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Törende konuşan Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Taşkın, “Bugün, okçular için hem gururlandırıcı hem de ümit vaat eden bir gelişme yaşanıyor. Kardeş okçuluk kulübümüz Karacabey Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü antrenörleri, belediye başkanımız ve protokol üyeleri ile coşkulu bir açılış yapıldı. Okçuluk faaliyetini icra eden tüm arkadaşlarımız adına kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Geleceğimizi inşa edecek gençlerimizin okçuluk sporundan faydalanmalarını, bu güzel tesis içerisinde çalışmalara başlamalarını ve ilerletmelerini tavsiye ediyorum. Bu sporun faydalarını gördükçe onlarda akranlarına yayacaktır. Bu muazzam tesisi gördüklerinde, bence onlarda çok heyecanlanacaktır. Bütün gençlerimize okçuluğu gönülden tavsiye ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun” dedi.

Karacabey Belediyesi Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü hocalarından Mehmet Kemal Baltacı ise yaptığı açıklamada, “2017 yılından beri Karacabey Belediyesi ile geleneksel okçuluk faaliyetleri düzenliyoruz. 2019 yılından beri de bulunduğumuz tesiste, çocuklarımızı geleneksel Türk okçuluğu ile tanıştırıyoruz. Maksadımız çocuklarımızı bu kültür ile sentezlemek. Bu zamana dek 100’den fazla çocuğumuzu okçulukla tanıştırdık. Ailelerden çocuklarını buraya göndermelerini ve bu spora ilgi duymaları için çocuklarını teşvik etmelerini talep ediyoruz” dedi.

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