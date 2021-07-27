Bursa’nın akciğeri BUÜ

Bursa Uludağ Üniversitesi, kampüs bünyesinde barındırdığı orman ile adeta şehir merkezinin akciğeri görevini üstleniyor.

Yaklaşık 45 yıl önce Nilüfer ilçesinin Görükle Mahallesi’nde kurulan Bursa Uludağ Üniversitesi, o tarihten itibaren yürüttüğü çevre çalışmaları ile âdetâ bir orman vasfını yakalamayı başardı. Yıllar içerisinde devam eden ağaç ve fidan dikme çalışmaları meyvesini veriyor. Toplam 14,41 kilometrekarelik bir alan içerisine yayılan Üniversite arazilerinin yüzde 55’i orman ile kaplandı. Kampüs kapasitesinin yüzde 80’i ise yeşil alan olarak tescillendi. Ziraat Fakültesi ile Veteriner Fakültesi’nin kullandığı tarla ve bahçeler de kampüs alanının yüzde 26’lık bir kısmını teşkil ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un talimatı ile oluşturulan Sürdürülebilir Kampüs Projesi’nin sorumluluğunu üstlenen Prof. Dr. Güray Salihoğlu, sürdürülebilir yerleşimlerin hem doğaya hem de bu yerleşimlerde bulunan insan ve diğer canlıların refah seviyesine katkıda bulunduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Güray Salihoğlu ise, “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yeşil alanların varlığı ve korumakullanma dengesi içinde sürdürülmesi önemlidir. Yeşil alanlar hayat için gereklidir. Bursa Uludağ Üniversitesi de yeşil alan rezervi açısından oldukça şanslı üniversitelerden biri. Toplam 14,41 kilometrelik alanının yüzde 55’i ormanlardan oluşuyor. Bunun yanında kampüs alanında yüzde 26 oranında tarla ve bahçeler bulunuyor. Rektörümüz, üniversite yöneticilerimiz, akademik ve idari personelimizin yanı sıra tüm çalışanlarımızla bu alanların korunması ve daha da arttırılması için büyük bir hassasiyet ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurulduğu günden itibaren böyle bir ormanın oluşumuna katkı sunan idareci, çalışan ve öğrencilerimize teşekkür borçluyuz” diye konuştu.

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