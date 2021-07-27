Gemlik emniyetinin acı günü

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Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kıvanç Çekem vefat etti.

Uzun yıllardır ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan ve bir süredir tedavi gören 26 yıllık polis memuru Kıvanç Çekem (49), Gemlik Devlet hastanesinde sabaha karşı hayatını kaybetti. Polis Memuru Kıvanç Çekem, bugün ikindi namazını müteakip Hacı Osman Erken Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Kıvanç Çekem evli ve iki çocuk babasıydı.

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