Orhangazi’de su kesintisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesinin Hürriyet Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi 1 ve 2 nolu Sokak, Osmanpaşa 1 Nolu Sokak, Kırca Sokak, Tepe Sokak, Tekke Mahallesi TOKİ konutları 1, 2 ve 3. Etaplar ve civarında 28.07.2021 tarihinde 10:0016:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.