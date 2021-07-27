Hazırlık maçı: Bursaspor: 1 - Samsunspor: 2

Bu sezon TFF 1. Lig’in iddialı takımları arasında yer alan Bursaspor ile Samsunspor, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Samsunspor, Yunus Emre Çift ve Tomane’nin golleriyle 21 kazandı. Bursa ekibinin tek golü Eren Güler’den geldi.

TFF 1. Lig’in iki güçlü ekibi Bursaspor ile Samsunspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bolu Gerede’de oynanan karşılaşmaya iyi başlayan yeşilbeyazlı takım, 21. dakikada Eren Güler’in attığı golle 10 öne geçti. Maçın 27. dakikadasında ise Burak Kapacak’ın hatasında Taha Altıkardeş, ceza sahası içinde Yasin Öztekin’i düşürdü. Penaltı kazanan Samsunspor’da atışı Yasin Öztekin yaptı. Ancak tecrübeli futbolcunun ayağı kayınca topu üstten auta attı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.



Samsunspor maçı çevirdi

İkinci devreye Samsunspor daha iyi başladı. Kırmızıbeyazlı ekip kanat atakları ile Bursaspor kalesinde tehlikeler yaratmaya başladı. Maçın 58. dakikasında ceza sahası içine ortalanan topta Yunus Emre Çift’in golüyle Samsunspor skoru 11’e getirdi. Kırmızıbeyazlı ekip, 65. dakikada ise Yasin Öztekin’in ortasında Tomane kafa golüyle 21 öne geçti. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca Samsunspor, Bursaspor’u 21 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.