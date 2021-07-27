Mustafa Er: "Çalışacağız ve gelişeceğiz"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 21 kaybedilen Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Biz çalışmaya devam edeceğiz. Çok genciz. Çalışacağız ve gelişeceğiz. Transfer tahtası açılması halinde de ona göre gerekli takviyeler yapılacaktır” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Samsunspor’la oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam şunları söyledi: “Maçı iki farklı devre olarak değerlendirebiliriz. Biz ilk yarıyı önde kapattık. Rakibimize az pozisyon verdik. Ancak ikinci yarıda kendilerine cevap veremedik. Onlar çok transfer yaptı. Biz de eksiklerimizi biliyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Çok genciz. Çalışacağız ve gelişeceğiz. Bugünün özelinde, ilk yarı dengeli, ancak ikinci yarıda ciddi pas hataları yaptık. Bunu kaldırmak mümkün değil. Bunun için efor sarf ediyoruz. Bu kadar basit top kaybı bu seviye için çok fazla. Çalışıp, düzelteceğiz. 2004, 2005 doğumlu oyuncularla oynuyoruz. Bazı oyuncularımızın heyecanı da var. Eksiklerimizi gidereceğiz. Mevcut kadronun tamamının kalmasını hep istedim. Transfer tahtası açılması halinde de ona göre gerekli takviyeler yapılacaktır.”

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