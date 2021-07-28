Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü

Karadeniz için sağanak, 3 bölge için yüksek sıcaklık uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da dere kenarında arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen Faruk Turan (40) ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gökdere'de yaşandı. Faruk Turan ve 4 arkadaşı birlikte alkol almaya başladılar. İlerleyen saatlerde Faruk Turan alkolünde etkisiyle dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten dereye düştü. Arkadaşları Turan'ı düştüğü yerden çıkaramayınca durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Turan'ı düştüğü yerden çıkardılar. Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan sağlık ekiplerinini olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.