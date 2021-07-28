Koyunhisar Zaferi’nin 719. yıldönümüne müthiş kutlama

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun ilk adımı olarak kabul edilen Osman Gazi ve Alplerinin Bizans İmparatorluğu’na karşı elde ettiği Koyunhisar Zaferi’nin 719. yıldönümü törenlerle kutlandı. 27 Temmuz 1302’deki zaferde Osman Gazi’nin şehit düşen yeğeni Aydoğdu Bey’in de dualarla anıldığı programda, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu dünyada süpersonik savaş uçaklarıyla gösteri yapabilen tek akrotim olan Türk Yıldızları, nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Gökyüzüne ayyıldız

İlçe halkının zafer coşkusuna ortak olduğu kutlamalar, öğle saatlerine doğru gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları’nın Yenişehir semalarına AyYıldız çizmesiyle başladı. Binlerce vatandaşın alkışlarla karşılık verdiği Türk Yıldızları, 20 dakika kadar kaldıkları Yenişehir semalarında, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişim, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketlerini sergiledi. Hasat mevsimindeki Yenişehir Ovası’ndaki çiftçilerin de büyük bir gururlaizlediği gösteriler sonrası bir konuşma yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri yetkililerine teşekkür etti.

Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözünü hatırlatan Başkan Aydın, “7 gün önce Kıbrıs Barış Harekatı’nın, 3 gün önce de devletimizin tapusu olan Lozan Antlaşması’nın yıldönümünü kutladık. Bugün ise Koyunhisar Zaferi’nin yıldönümünü kutluyoruz. Hepimizi gururlandıran ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve ordumuzun gözbebeği olan Türk Yıldızları’nın komuta kademesine ve bütün pilotlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Dualar Aydoğdu Bey’e

Türk Yıldızları gösterisinin ardından program,719 yıl önce Koyunhisar’daki savaşta şehit düşen Osman Gazi'nin kardeşi Gündüz Bey'in oğlu Aydoğdu Bey’in türbesi başındaki anma töreniyle devam etti. Burada türbesi başında dualarla anılan Aydoğdu Bey gibi dünden bugüne şahadet şerbetini içen bütün şehitler adına Koyunhisar Camisi’nde mevlidi şerif okundu. Kutlama ve anma programına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Garnizon ve Hava Meydan Komutanı Hv.Trf.Albay Kadri Bahtiyar, İlçe Jandarma Komutanı Erdal Aktaş, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Selim Yolgeçen, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren, MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Saadet Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Adem Beyazıt ve CHP İlçe Başkanlığı adına Başkan Yardımcısı Emre Çevik’in yanı sıra ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Koyunhisar Savaşı

Bu arada,tarihi kayıtlara göre Yenişehir Ovası’ndaki Bafeus/Koyunhisar Muharebesi, 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında bugünkü Yenişehir’in Koyunhisar Köyü sınırlarında Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu'nun ilk savaşı olarak geçiyor.Osman Gazi komutasındaki Alplerin, Bizans’ın Müzolon komutasındaki ordusunu darmadağın ettiği KoyunhisarZaferi, beylikten devlete ilk adımını atan Osmanlı’ya Bursa’nın Edirne’nin ve İstanbul’un kapısını açtı. "Tarihçilerin Kutbu" olarak nitelendirilen merhum Prof. Dr. Halil İnalcık, bu müthiş zafer için “Osmanlı Devleti’nin kuruluşu bu muharebeyle başlamıştır” yorumunu yapmıştı.

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