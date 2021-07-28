Osmangazi’de su kesintisi

Karadeniz için sağanak, 3 bölge için yüksek sıcaklık uyarısı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinin Ovaakça (Merkez) Mahallesi ve civarında 30.07.2021 15.08.2021 tarihleri arasında 10.0016.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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