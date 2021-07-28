Şengül: “BUTTİM’i marka hâline getireceğiz”

BUTTİM İşletme Kooperatifi'nin 2019 mâlî genel kurulu ve 2020 olağan genel kurulu yapıldı. Başkan Sadık Şengül, BUTTİM’i marka hâline getirmek için tempoyu artırdıklarını söyledi.

S.S. Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret ve Alışveriş Merkezi İşletme Kooperatifi’nin 2019 yılı mâlî genel kurulu ve 2020 yılı olağan genel kurulu, Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kooperatif faaliyetlerinin konuşulduğu toplantıda, pandemi sonrası başlayan normalleşme sürecinde yapılacaklar kararlaştırıldı. Ayrıca toplantıdakat maliki olmayan eski üyelerin ihraç edilmesi ve yeni kat maliklerinin kooperatif üyeliğine alınması kararı da verildi.Olağan Genel Kurul’da yeniden Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeleyen BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Daha güzel bir BUTTİM için yönetim kurulumuzla birlikte merkezimizi değerli bir marka hâline getirebilmek için yeni dönemde de çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

BUTTİM’i ülkemizin sayılı ticaret merkezlerinden biri hâline getirmek üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz ve açıkçası söylemek gerekirse önümüzü göremediğimiz bir sürecin de içerisindeyiz. Bu yüzden öncelikle BUTTİM; Bursa, ülkemiz ve bütün dünya için sağlık diliyorum. Hedefimiz, üyelerimizin de katkılarıyla BUTTİM’in değerine değer katmak. Üyelerimize örnek olacak bir yönetim bırakmayı amaçlıyoruz. Yönetim kurulumuz ile birlikte bu yolda hızlı ve emin adımlarla ilerleyeceğimize inancımız tam” şeklinde konuştu.

Tek liste ile gidilen seçimde yönetim kurulu üyeleri olarak Sadık Şengül, Mehmet Emin Tamam ve Mehmet Okur seçildi. Denetim kurulu üyeleri ise Gülten Demir, Sadettin Garip ve Necmi Kasapoğlu’ndan oluştu.

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