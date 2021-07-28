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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı gelecek için sağlıklı şehirler

İHA

Sağlıklı gelecek için sağlıklı şehirler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, iki yıllık dönemde SKB’de yapılan çalışmalar, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na kabul edilen üyelik süreci, Ulusal Sağlıklı Şehirler Deklârasyonu ve Bursa Şehir Sağlık Gelişim Plânı yayını hakkında bilgilendirme yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, SKB tarafından son dönemde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak maksadıyla Merinos AKKM’de toplantı düzenledi. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, SKB Danışma Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve belediye bürokratları katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı şehirler hareketinin kentlerin sağlık göstergelerini belirlemek ve bu göstergeleri olumsuz etkileyen faktörlere çözüm üretmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 30 yılı aşkın bir süre önce başlatıldığını söyledi. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın ise şehirlerle doğrudan iş birliği yoluyla uygulanacak politik ve sektörler arası bir girişim olarak başlatıldığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, sağlıklı şehirler hareketinin Türkiye’de Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 10 kurucu belediyenin girişimiyle, Hikmet Şahin döneminde 2005 yılında kurulduğunu belirtti. Birliğin 30 ulusal ağ ve 100 belediyenin içinde bulunduğu ağı Türkiye adına temsil ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, 81 üye belediyeye ulaşan birliğe 17 büyükşehir belediyesi, 10 il belediyesi, 43 büyükşehir ilçe belediyesi ve 11 il ilçe belediyesi üye olduğunu dile getirdi. Birliğin üye belediyelere sunduğu katkılar ve görevleri hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üyelik sürecini de anlattı. Başkan Aktaş, “Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak yaptığımız ulusal ağ başvurusu ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi, Burdur, Çankaya ve Kadıköy belediyelerinin başvuruları kabul edilerek 7. faza üyelikleri onaylandı ve üyelik sertifikalarımızı almaya hak kazandık. 2025 yılına kadar devam edecek 7. faz üyelik başvurularında ülke kotamız 15 belediyedir. Başvurusu devam eden üye belediyelerimiz desteklerimizle çalışmalarına devam etmektedir. Yapılan değerlendirme sonrasında bilim kuruluna, birliğimizin danışma kurulu üyelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz ve Bursa Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gül Sayan Atanur, danışma kuruluna Birlik Müdürü Murat Ar seçildi. Ayrıca Dsö Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yönetimi tarafından, 7. faz döneminde üye ülke ve şehirlere danışmanlık ve liderlik etmesi amacıyla 16 şehrin belediye başkanı, meclis üyesi ve ulusal ağ başkanlarından oluşan bir politik kurul belirlendi. Bu kurula ülkemizi ve birliğimizi temsilen şahsımın seçilmesinin mutluluğunu ve gururunu paylaşmak isterim” dedi.
Strateji belgesi kamuoyuyla paylaşıldı
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın konferansında kabul edilen deklarasyon doğrultusunda bir deklarasyon hazırlanmasına ve Türkiye Ulusal Sağlıklı Şehirler ağının bir taahhüt belgesi olmasına karar verildiğini açıklayan Başkan Alinur Aktaş, ‘sağlıklı gelecek için sağlıklı şehirler” temasıyla hazırlanan ve birlik encümen üyeleri tarafından kabul edilen deklarasyonun, belediye başkanlarına gönderilerek imzalarına sunulduğunu belirtti. ‘Bursa Şehir Sağlık Gelişim Planı” çalışması hakkında da bilgi veren Başkan Alinur Aktaş, “Şehir sağlığı gelişim planları, bir şehrin sağlığı geliştirmek için belirlediği somut ve sistematik çalışmalarını içeren bir strateji belgesidir. Bu belgeleri şehirlerin başarmak istediklerine ilişkin vizyonlarını, değerlerini ve stratejilerini içerir. Planlarının politik amacı sadece sağlığın belediye yönetiminin temel bir değeri olduğunu göstermek değildir. Buna ilişkin vizyon, değer ve stratejilerin planlama yoluyla hayata geçirileceğini ortaya koymaktır. Şehir sağlığı gelişim planları, sağlık hedeflerine ulaşmak amacıyla kullanılan temel araçlardan biridir. DSÖ’nün herkes için sağlık stratejisini yerele adapte etmek için de bir anahtardır. Bursa Sağlık Müdürlüğü ve birliğimizin destekleriyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan içeriğinde nüfus ve göç, sağlık, sosyoekonomik durum, kentsel altyapı, çevre, dezavantajlı gruplar ve yönetişim bölümlerinin olduğu strateji belgemizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” diye konuştu.
“Belediye başkanları bir nevî şehir doktorlarıdır”
Bu çalışmanın DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına kabul edilen 7. faz üyeliğinin daha güçlü ve görünür hâle getirecek bir çalışma olduğunu altını çizen Başkan Aktaş, “Belediye başkanları bir nevî şehir doktorlarıdır. Şehirde yaşayan insanların araçlarla değil, daha fazla yürüyebilmesi, daha fazla spor yapabilmesi, havanın kirletilmemesi adına da el birliğiyle çok çalışmalıyız. Hepimize çok görev düşüyor. Bursa hızla büyümeye devam ediyor. Sanayisine ciddi talep var. Kaliteli, nitelikli sanayileşmeyi Bursa’ya yerleştirmeliyiz. Bursa fasoncu olmamalı. İnsansız hava araçlarının, yüksek teknolojinin konuşulduğu bir dönem yaşamalıyız. Turizme ağırlık vermeliyiz. Bu şehrin de normalleşmesi adına önemli görüyoruz. Üye belediyelerimize de rehberlik edecek bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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