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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO, Bursa sanayiini yeşil dönüşüme hazırlayacak

İHA

BTSO, Bursa sanayiini yeşil dönüşüme hazırlayacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pandemi sonrası dönemde küresel ticareti şekillendirecek ana unsurlardan birinin AB Yeşil Mutabakatı olacağını belirterek, “BTSO olarak bizler de Bursa iş dünyasını Yeşil Mutabakata hazırlamak, değişen şartlara intibak etmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.
BTSO temmuz ayı meclis toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyayı köklü bir biçimde değiştiren pandemi sürecinde yaklaşık 1,5 yıllık bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi. Salgının olumsuz etkilerinin devam ettiğini bildiren Başkan Burkay, “rehavete kapılmama” uyarısı yaptı. Salgında oluşan varyantların yeniden kısıtlamalara yol açmaması için aşılamanın önemine vurgu yapan Burkay, “Ekonomide başlayan hareketliliğin devam etmesi için vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması gerekiyor” dedi.
Bursa’da yılın ilk yarısında gerek sanayi üretimi gerekse de ihracat tarafında gözle görülür bir toparlanma yaşandığını belirten Başkan Burkay, “Türkiye ihracatı son 12 aylık dönemde 200 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, Bursa’mız da ihracatta pandemi öncesi döneme yaklaşan bir performans gösteriyor. Bu yılın ilk yarısında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,8 artış kaydederek 7,5 milyar dolar oldu. Ayrıca bu dönemde Bursa’da açılan şirket sayısındaki artışlar da ekonomide çarkların daha hızlı dönmeye başladığına işaret ediyor. 2021’nin ilk 6 ayında Bursa’da 2.272 yeni şirket açılışı gerçekleşirken, bu rakam tarihimizin en yüksek ikinci ilk yarı performansı olarak kayıtlara geçti. Zorlu pandemi sürecine rağmen ekonomik göstergelerde Türkiye’nin moral kaynağı olan, hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmadan bütün girişimcilerimizi tebrik ediyorum” dedi.
Yüzde 25 ciro kaybı şartının kalkmasıyla nefes kredisi kullanımı arttı
İbrahim Burkay, aşılama sonrası kovid19 tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonominin normalleşmesiyle birlikte küresel ekonominin belirgin bir toparlanma göstermeye başladığını belirterek, “Bilhassa yılın ikinci yarısında hızlı bir ekonomik büyüme beklentisi hâkim. Pandemi dönemindeki kayıpların telafi edileceği bu süreçte nakit akışı başta olmak üzere finansmanda tıkanma yaşanmaması pandemi sonrası oluşacak fırsatları değerlendirebilmemiz açısından son derece önemli. Şu ânda farklı sektörlerde Bursa’ya ve Türkiye’ye yönelen talepler olduğunu görüyoruz. Gelen taleplerin karşılanması için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekiyor. Hükümetimiz tarafından sağlanan çok önemli destek mekanizmaları var. Ancak iş dünyamızın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmek için faiz ve enflasyon koşulları ile birlikte yatırım ortamını güçlendirici adımlar atılması önem arz etmektedir. Yüksek enflasyonla mücadelede kararlı ve hızlı bir şekilde atılacak adımlar, işletmelerimizin mâliyet ve sermaye yapısı açısından yaşadığı olumsuzlukların da önüne geçecektir. BTSO olarak bizler de pandemi döneminde bütün kaynaklarımızı ve imkanlarımızı üyelerimizin hizmetine sunduk. TOBB öncülüğünde firmalarımızın kullanımına sunduğumuz Nefes Kredisi’ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla kaynak aktaran Odalardan biri olduk. Bununla birlikte kredi başvurularında yüzde 25 ciro kaybı şartının kaldırılması ile nefes kredisinden daha fazla üyemizin faydalanmasına imkan sağladık” dedi.
Pandemi sonrası dönemde küresel ticareti şekillendirecek ana unsurlardan birinin AB Yeşil Mutabakatı olacağını kaydeden İbrahim Burkay, Bursa’nın Avrupa Birliği ile ticarette kilit oyuncu rolünü sürdürebilmesi adına bu dönüşüme hızla uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. “Dünya genelinde artık üretim, sanayi ve ticaret stratejileri sürdürülebilirlik odağında şekilleniyor.” diyen Başkan Burkay, “Pandemi ile birlikte sürdürülebilirlik algısı daha da güçlendi. AB, 2019 yılının Aralık ayında açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında iklimnötr ilk kıt’a olma hedefini ortaya koymuştu. AB’nin yeşil dönüşüm hedeflerini açıklaması bütün dünyada domino etkisi oluştururken, Çin, Japonya ve Birleşik Krallık gibi uluslararası ticaretin önde gelen aktörleri de benzer hedefler açıklamaya başladı. Dünyada yaşanan bu gelişmelerin yakından takibi ve ülkemizde gereken uyumun sağlanmasına yönelik adımlar atılması, küresel ticaretteki uzun soluklu bu dönüşüme ayak uydurulması bakımından önem teşkil ediyor. geçen günlerde Ticaret Bakanlığımız tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Eylem Plânını oldukça önemsiyoruz. BTSO olarak bizler de Bursa iş dünyasını Yeşil Mutabakata hazırlamak, değişen koşullara süratle intibak etmelerini sağlamak ve bu dönüşümün ortaya çıkaracağı yeni fırsatları değerlendirmek üzere yol haritamızı hazırlıyoruz. Bu çalışmamızı da en kısa sürede üyelerimizle paylaşmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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