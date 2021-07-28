Samsunspor maçı sonrası Bursaspor’da hazırlıklar devam etti

Karadeniz için sağanak, 3 bölge için yüksek sıcaklık uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Bursaspor, dün karşı karşıya geldiği Samsunspor maçı sonrası hazırlıklarına ara veremeden devam etti. Yeşilbeyazlı takım günü tek idmanla tamamladı.

Sezon başı hazırlıklarının üçüncüetabını Bolu'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, günün tekçalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmaları ile devam etti. Ardından topu koruma oyunu oynayan yeşilbeyazlılar, son bölümde çift kale maç ve tempolu koşularyaparak antrenmanı tamamladı.Dün oynanan Samsunspor maçına ilk 11 başlayan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve İsmail Can Çavuşluk'un tedavilerine devam edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.