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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daha temiz çevre için güç birliği

İHA

Daha temiz çevre için güç birliği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında yer alan 30 yabancı öğrenciyle bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği konusunda önemli adımlar atıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülen iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak maksadıyla 2015 yılında sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve azaltması için ‘Bursa Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nı hazırladı. Daha temiz bir çevre maksadıyla faaliyetlerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan çevre konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan ekipleri de Bursa’da ağırlıyor.
Birleşik Krallık Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Nature is Future" projesi kapsamında Belçika, Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’dan 1825 yaş aralığındaki 30 öğrenci Bursa’ya geldi. Şehrin tarihi ve kültürel mekânlarını gezen öğrenciler, Tarihi Belediye Binası’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Dış İlişkiler Dâiresi Başkanı Abdülkerim Baştürk, Çevre Koruma ve Kontrol Dâiresi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk’un da hazır bulunduğu ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş öğrencilerle sohbet edip, Bursa hakkında bilgiler verdi.

Bursa’nın tarih, kültür ve sanayi şehri olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar çok geniş bir coğrafyadan göç aldığını belirtti. Bursa’da çok farklı kültürlerin, dillerin, geleneklerin hala yaşatıldığını ifade eden Başkan Aktaş, Bursa’nın bu anlamda Türkiye’de farklı bir yeri olduğunu dile getirdi. Çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili birçok çalışma yapıldığını belirten Başkan Aktaş, “Çevre ve doğa bize büyüklerimizden miras kaldı. Ama biz bu mirası biraz hoyratça kullandık. Şu an gençlerin yaptığı bu çalışmaları önemli ve kıymetli buluyorum. Sonuç odaklı olması gerekiyor. Çevre işi bir kültürdür. İnançların, dinin, dilin ve ırkın ötesinde olan uluslararası bir değerdir. Herkesin bu hususta bir sorumluluğu var. Çevre sadece belediye başkanına, şehir yetkililerine ya da bürokratlara bırakılacak kadar basit değil. Küçük büyük, kadın erkek, yaşlı genç demeden çevre konusunda herkesin sorumluluğu var” dedi.
Çevreyi hoyratça kullanma neticesinde son yıllarda küresel anlamda iklimle alakalı sıkıntılar yaşanmaya başlandığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa dört mevsimi doya doya yaşayan bir şehirdi. Burada 1 metre kar da yağar, baharda bol bol yağmur da yağardı. Hızlı sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve geçmişte yapılan bazı hatalar yaz ortasında anormal yağışlara, kış ortasında da sıcak havalara neden olmaya başladı. Bizler bize bırakılan mirası iyi kullanıp, geleceğe daha iyi bir miras bırakmak istiyoruz” diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Başkan Aktaş, “2015 yılında şehrimizdeki sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve azaltılması maksadıyla ‘Bursa Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’ hazırladık. 2030 yılında sera gazı emisyonlarını kişi başına yüzde 40 azaltma taahhüdünde bulunduk. Sera gazının yanı sıra atıkların dönüştürülmesi, sıfır atık uygulamaların yapılması gibi önemli çalışmalarımız da var. Güneş enerjisi ve benzeri alternatif enerji kaynaklarıyla alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Metro istasyonlarının üstüne güneş enerjisi sistemleri kuruyoruz. Bütün bunların yanı sıra 3 milyon 100 bin nüfusu olan bir şehrin arıtma tesislerinden çıkan çamuru da enerjiye dönüştürüyoruz. Başka ülkelerle de ‘neler yapabiliriz’ diye istişare ediyoruz. Sadece Bursa değil, tüm dünya olarak ortaklaşa hareket etmeliyiz. Sizin yaptığınız projenin en temel amacı da ortak bir bilinç oluşturmak. Çevre ve doğa konusunda hep birlikte hareket etmeliyiz. Bize bırakılan bu mirasa hep beraber sahip çıkmalıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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