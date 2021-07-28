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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YEDAM için imzalar atıldı

İHA

YEDAM için imzalar atıldı

İnegöl Belediyesi’nin Kent Konseyi ve Yeşilay Vakfı Bursa Şubesi işbirliği ile hayata geçirdiği İnegöl YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) için imzalar atıldı. Bursa’da bir tane merkezi bulunan YEDAM’ın ikinci şubesi Süleymaniye Mahalle Konağında hizmet verecek.
Bursa’da bir merkezi bulunan YEDAM, ikinci merkezi İnegöl’e açmak için hazırlıklarını tamamladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Av. İmren Çavuşoğlu, İnegöl YEDAM’ın kuruluşu için ilgili protokolü imzaladı. Encümen salonunda gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Alper Taban ve İmren Çavuşoğlu ile birlikte İnegöl Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin, YEDAM temsilcileri ve İnegöl Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç da hazır bulundu. İmren Çavuşoğlu, “Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM, Bursa’da Osmangazi ilçesinde bir tane vardı. İkinci merkezimizi de İnegöl’de açıyoruz. Bağımlılara, bağımlılık riski taşıyanlara ve ailelerine burada yeni ekibimizle beraber çok güzel şekilde psikolojik ve sosyal destek vereceğiz. Bu süreçteki desteklerinizden dolayı sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizlere her türlü kolaylığı sağladınız” dedi.
Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bugün şehrimize önemli bir hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşilay hem yurt içinde hem de uluslararası ölçekte aslında dünyaya mal olmuş bir kuruluş olarak ifade edebiliriz. Şehrimizde de gerek Kent Konseyimizin girişimleri gerek belediyemizin geçmişte buna mukabil attığı adımlar neticesinde bugün bir projenin imza törenini gerçekleştiriyoruz. İnegöl Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Vakfı arasında bir protokol gerçekleştireceğiz” dedi.
Süleymaniye Mahalle Konağında YEDAM Merkezi oluşturulacağını ifade eden Başkan Taban, “Tabii burada bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında işbirliğini hedefliyoruz. Bunu protokol altına alıyoruz. Yine tütün, alkol, madde, teknoloji gibi bağımlılıklarla mücadelede toplumsal desteğin sağlanması, bu sürecin kamuoyunca benimsenmesi, mücadele faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kapsıyor çalışma. Protokol kapsamında merkezin kurulacağı yer ile ilgili şehrimizde daha önce Bilgi Kültür Evi olarak kullandığımız Mahalle Konağını restore ederek YEDAM’a tahsis etmiş olacağız. Meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bunun kararını mecliste hep birlikte aldık. Bütün meclis üyelerimizin de verdiği destek ve katkıyla Süleymaniye Mahallemizde Yeşil Bursa Caddesi'nde bulunan Mahalle Konağını YEDAM’ın hizmet vermesi adına 10 yıl süreyle bedelsiz olarak kullanılması için tahsis etmiş olacağız” açıklamalarında bulundu.
Taban, bağımlılıklarla ilgili Yeşilay ve YEDAM’ın ciddi bir yetkinliği, bilgi birikimi ve tecrübesi olduğuna da dikkat çekerek; “Biz de bundan şehir olarak istifade etmek istiyoruz. Bursa’da bir merkez varken inşallah bu protokolle İnegöl’de de bir merkezin hayata geçmesini sağlamış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bireylerin oluşması adına bir mücadeledir bu. Mutlaka tüm toplumun kesimleri bu mücadele için destek veriyor, katkı sunuyor. Biz bunu profesyonelce yapmak istiyoruz. Hatta İnegöl Belediyemizin kendi içerisinde barındırdığı Gençlik ve Aile Danışma Merkezi de var. Biz buraya gelen tüm bireyleri de yine YEDAM’a da yönlendirerek karşılıklı işbirliği içerisinde istifade etmek istiyoruz” diye konuştu.
Konuşmalar sonrası karşılıklı imzalar atılarak protokol hayata geçirildi.

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