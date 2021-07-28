TYT Türkiye birincisine iş adamı İbrahim Sayın’dan burs desteği

Adana Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı, hem TYT Türkiye birincisi hem de AYT sayısal alanında Türkiye birincisi oldu. Çakıcılı’ya, iş adamı İbrahim Sayın, burs vereceğini açıkladı.

2 milyon kişinin katıldığı Türkiye YKS sınavları birincisi Ali Eren Çakıcı Türkiye 1’incisi olduğunu İznik Askania tesislerinde öğrendi. Askania tesislerinin sahibi iş adamı İbrahim Sayın, Ali Eren Çakıcı’ya burs vereceğini açıkladı.

Adana’dan Türkiye’nin en çok rağbet gören tatil merkezlerinden İznik Askania tesislerine gelen Ali Eren Çakıcı tatildeyken YKS Türkiye birincisi olduğunu öğrendi. Büyük sevinç içinde olan Çakıcı’ya bir sevinçli haber de Bursalı iş adamından geldi.

Askania tesislerinin ve ülke genelinde Jolly Joker eğlence kulüplerinin sahibi İbrahim Sayın, genç öğrenciye burs desteği vereceğini müjdeledi.

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