2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan bronz madalya ile dönen Hatice Kübra İlgün: 16 yılın emeği var

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Hatice Kübra İlgün, başarısının arkasında 16 yıllık bir emeğin olduğunu dile getirdi. Bursa'ya ilk kez olimpiyat madalyası getiren sporcu olan İlgün, her gece olimpiyatlarda altın madalyanın hayalini kurduğunu belirterek, bunu da 2024'te gerçekleştirmek istediğini kaydetti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında bronz madalya kazanan Milli sporcu Hatice Kübra İlgün yurda döndü.

Genç sporcuyu İstanbul Havalimanı'nda Gençlik Spor Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve ailesi ile birlikte çok sayıda Bursalı genç sporcu karşıladı.

Tebrikleri kabul eden Milli sporcu, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada olimpiyat şampiyonluğunu çok istediğini, buna da en yakın adaylardan biri olduğunu ifade ederek, bazen her şeyin istedikleri gibi gitmediğini söyledi.

"ALTIN MADALYA GELECEK"

Tokyo'daki süreci anlatan İlgün, "Yenildiğimde bir umutsuzluğa kapıldım. Rakibim final maçına çıkınca bana repesaj hakkı doğdu. O yenilginin üzerine farklı bir psikoloji ile tekrar ayağa kalkmak zorundaydım. Beni destekleyen ailemden, o kadar güzel mesajlar aldım ki orada maçı alacağıma inanıyordum. Olimpiyatlara gelmeden önce, hep o ringde Türk bayrağı ile altın madalya maçının ardından tur atmayı istiyordum. Her gece bunun hayalini kuruyordum, rüyalarıma giriyordu. Bronz madalya maçına nasip oldu. Çok şükür ülkeme böyle bir gurur yaşatabildim. Açılışı iki bronz madalya ile tekvando branşında yaptık. İnşallah daha güzel madalyalar nasip olur. Kulübüme, dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda diliyorum ki altın madalya gelecek" dedi.

"KIZ ÇOCUKLARINA NELERİ BAŞARABİLECEKLERİNİ GÖSTERDİK"

Çok çalıştığını ifade eden Milli sporcu, "Burada 6 dakikalık bir maç yapıyoruz ama bunun üzerinde 16 yılın emeği var. 16 yıldır bu sporda, canla başla, dişimle, tırnağımla çalışarak geldim. Çok zorlu bir süreçti. Bursa tarihinde bir ilk olacağını biliyordum. Bu yüzden de Bursa dışında bir şehir adına dövüşmeyi istemedim. Beni örnek alan birçok sporcu var, kız çocuklarına neleri başarabileceklerini gösterdik. Tekvando branşının da sadece bir erkek sporu olmadığını da gösterdik. Diliyorum ki Bursa'dan nice Hatice'ler yetişecek, olimpiyat şampiyonları çıkacak" diye konuştu.

"ÇOK GURURLANDIK"

Genç sporcunun annesi Selvi İlgün de, çok mutlu olduğunu belirterek "Çok gururlandık, çok sevindik. İnşallah ileride daha büyük başarılar elde eder. Aile olarak hepimiz arkasındayız, destekçisiyiz. Güzel bir başarı elde etti, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURSA'YA TARİHİNDE İLK DEFA OLİMPİYAT MADALYASI GELDİ"

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer de, Hatice Kübra İlgün'ün Bursa'ya bir ilk yaşattığını vurguladı. Başkan Dinçer, "Bursa Büyükşehir Belediyespor olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş öncülüğünde spora, altyapıya önem veriyoruz. Çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Hatice bizleri gururlandırdı. Biz aslında altın madalya bekliyorduk, böyle kısmet oldu. İnşallah Paris'te kendisinden altın madalya alacağız. Bursa tarihinde ilk defa olimpiyat madalyası geldi. Başta ailesine, Fikret hocamıza çok teşekkür ederiz. Hatice çok çalıştı, bunları hak etti. Duruşuyla, ahlakıyla genç sporcularımıza örnek olabilecek potansiyelde bir kardeşimiz. Onunla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ PARİS'TE ALTIN MADALYA"

Genç sporcunun antrenörü Fikret Temoçin de, "16 yıllık bir emek var. 16 yıl boyunca çok zorlu basamakları çıktık, çok zorlandık. Her olimpiyatlara girişimizde bir engele takıldık, o engelleri aştık. Hatice ile birlikte 16 yılımız geçti, kesinlikle yılmadık. Kas yırtıkları oldu, sakatlıkları oldu ama yine de ayağa kalktık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve Bursa BBSK Başkanımız Gökhan Dinçer'in çok büyük desteği var, bu desteklerin ardından geri adım atmadık. Olimpiyata doğru güzel adımlar attık. Olimpiyatlarda ilki gerçekleştirdik, şimdi hedefimiz 2024'te Paris'te altın madalyaya ulaşmak" açıklamalarında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karşılamadan detaylar

-Hatice Kübra'nın açıklamaları

-Dinçer'in açıklamaları

-Hatice Kübra'nın annesinin açıklamaları

-Hatice Kübra'nın antrenörünün açıklamaları

-Meşale gösterisi, sporcuların tebrikleri

-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-07-29 10:22:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.