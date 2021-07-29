Yıldırım’ın parkları yenileniyor

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki tüm parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İlçenin bir çok noktasına çocukların hoşça vakit geçirip eğlenebileceği oyun grupları inşa eden Yıldırım Belediyesi, bu oyun gruplarının bakım ve onarımlarını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki tüm çocuk oyun gruplarını tek tek kontrol ediyor. Yapılan kontrollerde oyun gruplarının hasarlı kısımları onarılırken, eskiyen ve onarılmayacak durumdaki oyun grupları ise yenileri ile değiştiriliyor. Yapılan çalışmaları ile çocukların oyun oynarken herhangi bir kaza geçirmesinin de önüne geçilmiş oluyor.

“Çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz”

İlçedeki çocuk oyun parklarında rutin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İçerisinde masumiyet, iyilik ve sevgi gibi duygular barındıran, kötülüğe yer vermeyen minik kalplerin kırılmaması, yavrularımızın yüzlerinin her daim gülmesi için titiz çalışmalar yapıyoruz.Biliyoruz ki bir parkta salıncağın zinciri koptuğunda, kaydırağın merdiveni kırıldığında, minik yürekler kendi oyuncağı bozulmuş gibi üzülecek. Bizde bu doğrultuda yıpranan çocuk oyun ve spor ekipmanlarının bakımını yapıyor, eskiyenleri yenileri ile değiştiriyoruz. Çocuklarımızın düşüp yaralanmamaları adına parklarımızda kauçuk zemin uygulaması yapıyoruz. Vatandaşlarımızı da çocuk oyun gruplarına zarar vermemeleri hususunda duyarlı davranmaya, kendi çocuklarını, kardeşlerini üzmemeye davet ediyorum. Yıldırım’da çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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