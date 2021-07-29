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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taha Altıkardeş: “Transferlerle ilgilenmiyorum”

İHA

Geçen sezon gösterdiği performans sonrası birçok takımın transfer listesine giren Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Taha Altıkardeş, "Transferlerle ben ilgilenmiyorum. Benim işim sahada. En iyi performansı vermek için çalışıyorum. Saha dışındaki olaylarla bir ilgim yok" ifadelerini kullandı.

Taha Altıkardeş: “Transferlerle ilgilenmiyorum”

Geçen sezon gösterdiği performans sonrası birçok takımın transfer listesine giren Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Taha Altıkardeş, “Transferlerle ben ilgilenmiyorum. Benim işim sahada. En iyi performansı vermek için çalışıyorum. Saha dışındaki olaylarla bir ilgim yok” ifadelerini kullandı.
Bursaspor’un genç kabiliyeti Taha Altıkardeş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bolu’da devam eden kamp çalışmaları hakkında konuşan 18 yaşındaki futbolcu, “Kampımız çok iyi geçiyor. İdmanlarımız iyi. Yoğun tempoda hazırlanıyoruz. Ağır idmanlar geçiyor ve her şey yolunda” dedi.
Gelişimi hakkında da bilgi veren Altıkardeş, “Geçen seneye göre bedenen eksiklerim vardı, bu sene onları geliştirdim. Geçen sezon iyi performans sergilemiştim. Bu sezon üstüne koyup daha iyi bir Taha seyrettirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
“Saha dışındaki olaylarla bir ilgim yok”
Geçen sezona göre daha çok tanınan bir futbolcu olmasıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Taha Altıkardeş, “Üzerimde baskı yok. Bu durum daha çok güç veriyor. Taraftarımız ve Türkiye’den destekler geliyor. Daha güçlü sahaya çıkıyorum” şeklinde konuştu.
"Transfer teklifi geliyor mu?" sorusuna ise Taha Altıkardeş şu cevabı verdi: “Transferlerle ben ilgilenmiyorum. Benim işim sahada. En iyi performansı vermek için çalışıyorum. Saha dışındaki olaylarla bir ilgim yok. Millî takım hedefim var. Bursaspor’a en iyi hizmetleri verip, Bursa’mızı en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum.”
“Transfer tahtasını düşünmemeye çalışıyorum”
Bursaspor genç yıldız adayı son olarak şu konulardan bahsetti: “Ailem çok destekçi bana. Kötü zamanlarım da oldu, ama hep arkamda durdular. Onlar bu zamanlara gelmemde en büyük etkendir. Arkadaşlarım da öyle. Hepsinden Allah razı olsun. Hocalarımla iletişimim de çok iyi. Yanlışlarımı, doğrularımı söylüyorlar. Her zaman daha iyi bir duruma gelebilmem için çaba sarf ediyorlar. Hepimiz transfer tahtası ile ilgili gelişmeyi merak ediyoruz. Ancak ben çok düşünmemeye çalışıyorum. Ben kendi performansıma odaklandım. O konuyla alakalı bir sıkıntım söz konusu olamaz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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