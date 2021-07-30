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Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı Kaza sonrası araçta bulunan börek ve poğaça hamurları yola savruldu

İHA

Hamur yüklü hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı Kaza sonrası araçta bulunan börek ve poğaça hamurları yola savruldu

Bursa'da kavşağa dikkatsiz giren hafif ticari araç, poğaça ve börek hamuru yüklü başka bir hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından poğaça ve börek hamurları yola döküldü.
Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi'ne bağlı Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Şener Baldız idaresindeki 16 BD 509 plakalı hafif ticari araç, imalathaneden yüklediği poğaça ve börek hamurlarını götürmek üzere Altıparmak istikametinden Çekirge Mahallesi istikametinde Stadyum Kavşağı'na geldiği sırada, Stadyum Caddesi'nden Altıparmak istikametine dönmek isteyen Nazmiye Onay idaresindeki 16 AHE 780 hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Şener Baldız'ın aracı takla atıp sürüklenirken, Onay'ın aracı da kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada Şener Baldız ile birlikte aynı araçta bulunan Tamara Kamil ile kızı Esra Kamil yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, diğer araç sürücüsü Nazmiye Onay'ı, ifadesini almak üzere Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.
Öte yandan kazanın şiddetiyle devrilen araçtaki poğaça ve börek hamurları yola döküldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılması ve belediye ekiplerinin dökülen hamurları temizlemesiyle trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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