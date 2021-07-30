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(Özel) Bursa’da korona virüs vak'aları yükselişe geçti Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Bursa’nın yüzde 65’inin ilk doz aşısı yapıldı"

İHA

(Özel) Bursa’da korona virüs vak'aları yükselişe geçti Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Bursa’nın yüzde 65’inin ilk doz aşısı yapıldı"

Türkiye genelinde birinci doz aşı olanların sayısı 40 milyonu geçti. Bursa’da ise bu rakam 1 milyon 550 bin kişiye ulaştı.
Korona virüsle mücadele kapsamında dünyada aşılama devam ederken, Bursa’da da aşı olanların sayısı hızla artıyor. Virüse karşı aşıdan başka çare olmadığını söyleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Türkiye genelinde görülen vak'a artışlarına paralel olarak Bursa’da da artış var. Hastalıktan korunmanın iki yolu var. Ya hastalığı geçirmek, ya da aşı olmak. Tabii hastalık geçirmeyi istemediğimiz için elimizdeki en güçlü silah aşı olmak. Şu an ilimizde yüzde 6566 seviyelerinde hedef nüfusumuzun en az bir doz aşısını yaptık. Yaklaşık yüzde 30’dan fazla vatandaşımızın da ikinci doz aşısını yaptık. Biz bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. İkinci doz aşısını olanların seviyesini en az yüzde 7080’lere taşımamız lazım ki toplumsal bağışıklıktan bahsedebilelim. Bizim özellikle 40 yaş altındaki hareketi bol olan, daha fazla toplum içinde olan 17 ilâ 40 yaş aralığındaki vatandaşlarımız maalesef yüzde 45 seviyesinde. Maalesef yaş skalası azaldıkça bu oran daha da düşüyor. Bu arzu etmediğimiz bir durum. Şu ân karşılaştığımız vak'aların yüzde 50’ye yakını 40 yaşa kadar olan kısım. Bu oranın yüksek olduğunu 1740 yaş olarak ayırdığımızda daha net görürüz. Aşının önemi burada ortaya çıkıyor” dedi.
Kademeli normalleşmeyi farklı anladığımızı ve riskin görülmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “Biz normalleşmeyi hızlı ve farklı anlıyoruz. Tamamen tedbiri bırakmak olarak anlıyoruz. Bizim maske, mesafe ve temizlik kurallarımız hala geçerli. Bizim normalleşmeden kastımız, kapanan işletmeler için yapılan düzenlemeler. Biz maske, mesafe ve temizlik kurallarından ödün verecek durumda değiliz. Bu tedbirleri en yüksek seviyede uygulamakla mükellefiz. Vak'a artışları 1, 2, 3 diye olmuyor. 1, 10, 100, 1000 diye artıyor. Bu sebeple bir vak'anın bile çok önemi var. Çünkü bu salgın 1 vak'a ile başladı, milyonlara ulaştı. Çevremizdeki bir vak'a bile potansiyel risk olduğu için bunu engelleyip önlememiz lazım” ifadeleriyle anlattı.
Delta varyantının Bursa genelinde artışta olduğunu ve diğer varyantlara göre daha çok karşılaşıldığını aktaran Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Delta varyantı hızlı bulaşıyor. Ancak aşının etkinliği gündem oldu ve aşının bu varyantta etkili olduğu görüldü. Her ne olursa olsun bu hastalığa karşı en önemli silahımız tedbir. Eski dönemde İngiliz varyantı, Brezilya, Güney Afrika varyantı ön plandaydı. Şimdi delta varyantı ön plana çıktı ve gittikçe sayı artıyor. Delta varyantını diğer varyantlardan daha çok görmeye başladık. Tedbirler açısından çok bir fark yok. Bizim tedbirimizi en iyi şekilde almamız lazım” diye konuştu.
Bursa özelinde 2 buçuk milyon doz aşılamayı aştık. Bu 1 milyon 550 bin kişinin aşılanması demek. Bu sayının içerisinde 2. ve 3. doz aşılar da var. Çok şükür bu aşılamada büyük bir yan etki görmedik. Kol ağrısı, bir iki gün halsizlik tüm aşılarda görülebilen yan etkiler. Toplumda çok yanlış algılar var. Aşı karşıtlığı dünyada 12 noktadan yayılıyor diye bir makale okudum. Bunların kullandığı milyonlarca sosyal medya hesabı var ve bu hesaplar üzerinden insanlar dolduruluyor. Her aşı noktasında hekim ve sağlık çalışanı var. Lütfen bu konuda bilgisi yetkisi ve donanımı olan kişilerden bilgi alın. Komşum şöyle dedi, o böyle dedi gibi laflara kulak asmayın. Geçmişte bir tabir kullanmıştım. Karpuz alırken satıcıya gidip iyisini verir misin diye rica ediyoruz. Sağlığımız başkalarına emanet edilecek kadar ucuz olamaz, olmamalı. Korona virüslü yoğun bakımda yatırıyor mu? Evet. Bu kadar ölüme sebep oldu mu? Evet. Ben bütün vatandaşlarımızın aşı olmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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