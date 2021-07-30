Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi Yıldırım Belediyesi yaz spor okullarında sertifika heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi Yıldırım Belediyesi yaz spor okullarında sertifika heyecanı

İHA

Yaz spor okulları ilk dönem mezunlarını verdi Yıldırım Belediyesi yaz spor okullarında sertifika heyecanı

Yıldırım Belediyesi’nin açtığı yaz spor okullarında ilk dönem sona erdi. 10 tesiste 14 farklı branşta verilen eğitimlerin sonunda toplam 4 bin 507 öğrenci sertifika heyecanı yaşadı.
Yaz spor okullarını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fuat Alparslan, Yıldırım Belediye Meclisi MHP Grup Sözcüsü İhsan Bilgili ve ailelerin katıldığı törenle verildi.
Yaz boyunca devam edecek spor okullarının ikinci dönem kayıtlarının başladığının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “10 tesiste 65 antrenör ile jimnastik, voleybol, kick boks, futbol, basketbol, karate, yüzme, tenis, badminton, boks, güreş, masa tenisi, tekvando ve satranç olmak üzere 14 farklı branşta binlerce çocuğumuza spor eğitimi verdik. İlk döneminde 4 bin 507 çocuğumuza ulaştığımız Yaz Spor Okulları’mızın ikinci döneminde de inşallah 5 bine yakın evladımızı yine aynı şekilde sporla buluşturacağız. Çocuklarımızın sosyalleşmesi ve sporla tanışması açısından Yaz Spor Okulları’nı önemsiyor ve siz değerli hemşehrilerim ve evlâtlarımın da ikinci dönem eğitimlerine kayıt yaptırmasını arzu ediyoruz. Ayrıca eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklarımızı da kutluyor, Yıldırım’ın ‘spor şehri’ kimliğine katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Göreve geldiği günden bu yana Yıldırım’da sporu tabana yaymak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Bütün vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşâ etmeye devam ediyoruz. Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Nâim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ve Ulus Kadın Spor Merkezi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Fidyekızık Spor Tesisi’ni 2 milyonluk bir yatırımla hemşehrilerimiz için yeniledik. Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’mizde şu ânda renovasyon çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Yine aynı şekilde Mimar Sinan Spor Tesisi’mizi de donanımlı bir spor kompleksine çeviriyoruz. Sıracevizler Pazar Alanı’na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonu hizmetimiz olacak. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt Spor Sahasını da yine görev sürecimizde ilçemize kazandırdık. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey Mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Bizler sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Osman Mesten, “Türkiye güçlü olacaksa milletiyle birlikte güçlü olacak. Halkımızın fiziken ve ruhen güçlü olması gerekiyor. Bu nedenle sporu önemsiyoruz. Yıldırım Belediyesi spor alanında ortaya koyduğu çalışma hizmetlerle ön plana çıkıyor. İnsanı önceleyen hizmetlerden dolayı Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız ise spora ve sporculara verdiği destekten dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa ormanları havadan ve karadan mercek altında Jandarma ormanları drone ve helikopter ile denetliyor
YEREL HABERLER Bursa ormanları havadan ve karadan mercek ...
İznik’te zehir taciri tutuklandı
YEREL HABERLER İznik’te zehir taciri tutuklandı
Gürkan’dan Türkoğlu’na cevap: “İyi Parti’nin suç dediği milletle buluşmaları biz 19 yıldır gururla yapıyoruz”
YEREL HABERLER Gürkan’dan Türkoğlu’na cevap: “İyi Parti’nin suç ...
İMSİAD’dan Başkan Önder Tanır’a istişare ziyareti Andıç: “Kestel için işbirliğine hazırız”
YEREL HABERLER İMSİAD’dan Başkan Önder Tanır’a istişare ...
Özkan’dan Başsavcı Gümüş’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Özkan’dan Başsavcı Gümüş’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Dündar’a kardeş ziyareti Dündar: “Kosova ile tarihten gelen güçlü bağımız var”
YEREL HABERLER Dündar’a kardeş ziyareti Dündar: “Kosova ile tarihten ...
Konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 2,7 arttı Bursagaz, altı aylık doğal gaz tüketim verilerini açıkladı
YEREL HABERLER Konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 2,7 ...
BUÜ’lü akademisyenden küçükbaş hayvanlar için yeni aşı
YEREL HABERLER BUÜ’lü akademisyenden küçükbaş hayvanlar için yeni ...
Bursaspor transfer engelinin kaldırılmasında son düzlüğe girdi
YEREL HABERLER Bursaspor transfer engelinin kaldırılmasında son ...
Güneş lekelerinden kurtulmanın yolları
YEREL HABERLER Güneş lekelerinden kurtulmanın yolları
Mustafakemalpaşa’da çıkan orman yangına zamanında müdahale
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da çıkan orman yangına zamanında ...
Mudanya antika günleri başladı
YEREL HABERLER Mudanya antika günleri başladı
İnegöl'de yetki belgesi almayan mezarlıklarda işlem yapamayacak
YEREL HABERLER İnegöl'de yetki belgesi almayan mezarlıklarda işlem ...
Bu köpekleri besleyenler dikkat 14 Temmuz’dan önce tehlikeli ırk köpek besleyenlere kısırlaştırma ve kayıt zorunluluğu
YEREL HABERLER Bu köpekleri besleyenler dikkat 14 Temmuz’dan önce ...
Çalı Köy Filmleri Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Çalı Köy Filmleri Festivali başlıyor
Bursa’dan Türkiye’ye örnek mücadele
YEREL HABERLER Bursa’dan Türkiye’ye örnek mücadele
(Özel) Bursa’da korona virüs vak'aları yükselişe geçti Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Bursa’nın yüzde 65’inin ilk doz aşısı yapıldı"
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da korona virüs vak'aları yükselişe ...
Başkan Aktaş’tan gözü yaşlı kadına yardım eli
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan gözü yaşlı kadına yardım eli
Kadın işçilere mesaj atan amir tazminatsız kovuldu Kadın işçileri eve çağırmak kovulma sebebi Bayan işçilere uygunsuz mesaj atan şimdi yandı
YEREL HABERLER Kadın işçilere mesaj atan amir tazminatsız ...
Şifa kaynağı yaban mersini İnegöl’de depolanıyor
YEREL HABERLER Şifa kaynağı yaban mersini İnegöl’de depolanıyor
Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı Güvercinleri boğan yılanı kafesten elleriyle alıp tabiata saldı
YEREL HABERLER Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle ...
Başkan Aktaş sözünü tuttu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş sözünü tuttu
41 yıldır başkan Esnaf onu o esnafı bırakmıyor
YEREL HABERLER 41 yıldır başkan Esnaf onu o esnafı bırakmıyor
Bursa'da araç şarj istasyonlarına hız verildi Türkiye'nin elektrikli otomobil başkenti; Bursa
YEREL HABERLER Bursa'da araç şarj istasyonlarına hız ...