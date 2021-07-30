Bursaspor yeni sezona ağır antrenmanlarla hazırlanıyor

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Bursaspor’da bugün yapılan antrenmanda oyuncular sınırları zorladı. Teknik Direktör Mustafa Er, genç futbolcuların son performansını görmek istedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kondisyon ağırlıklı çalışmada oyuncular, saha boyu koşular yaptı. Yeşilbeyazlı oyuncuların oldukça zorlandığı hatta isyan ettiği gözlendi. Oyuncularının son durumlarını yakından görmek isteyen teknik heyet ise idmanı kesmeden tempolu şekilde devam ettirdi. Antrenman sonunda birçok futbolcu yere yığılırken, Batuhan Kör, Kerem Şen, Emirhan Aydoğan ve Eren Tunalı gösterdikleri performansla dikkat çekerek tam not aldı.

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