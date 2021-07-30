Bursaspor yeni sezona ağır antrenmanlarla hazırlanıyor

Bursaspor’da bugün yapılan antrenmanda oyuncular sınırları zorladı. Teknik Direktör Mustafa Er, genç futbolcuların son performansını görmek istedi.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kondisyon ağırlıklı çalışmada oyuncular, saha boyu koşular yaptı. Yeşilbeyazlı oyuncuların oldukça zorlandığı hatta isyan ettiği gözlendi. Oyuncularının son durumlarını yakından görmek isteyen teknik heyet ise idmanı kesmeden tempolu şekilde devam ettirdi. Antrenman sonunda birçok futbolcu yere yığılırken, Batuhan Kör, Kerem Şen, Emirhan Aydoğan ve Eren Tunalı gösterdikleri performansla dikkat çekerek tam not aldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.