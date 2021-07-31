Bursa’da zincirleme kaza : 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza; Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metehan Karakuş idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple karşı yönden gelen bir araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Metehan Karakuş’un otomobili başka bir otomobile daha çarparak takla attı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yol trafiğe bir süre kapandı. Kazayı göre diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Kazada hayatını kaybeden Sedat Karakuş nöbetçi savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan ikisi ağır 5 yaralının tedavisi hastane de sürerken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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