Bursa’da Gece Kartalları 2,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdi

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Bursa’da Gece Kartalları olarak bilinen Bekçi’ler devriye esnasında şüphelendikleri iki şahıstan 2,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay Bursa’nın Emek ilçesinde meydana geldi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Emek Polis Merkezi’nde görev yapan bekçiler devriye görevi esnasında şüphelendikleri iki şahısı durdururlar. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan bekçiler şüpheli şahısların üstünde toplam 2,5 kg uyuşturucu madde buldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri şüpheli Polis Merkezine götürüldü. Şüpheli 2 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.



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