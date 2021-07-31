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Gözetleme kulelerinde ailece yangın nöbeti

DHA

Gözetleme kulelerinde ailece yangın nöbeti


Derya EVRENMuammer İRTEM/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü´ne ait yangın gözetleme kulelerinde çiftler görev yapıyor. Aynı kulede vardiyalı olarak gözcülük yapan çiftlere çocukları da destek oluyor.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk bölgesinde olan, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı gözetleme kulelerinde görev yapan personel, karı-koca olarak 12 saatlik vardiyalarla olası orman yangınlarına karşı nöbet tutuyor. Kuleleri yaşam alanına çeviren çiftlere en büyük desteği ise çocukları veriyor. Kentteki ormanların hepsine hakim noktalarda kurulan yangın gözetleme noktalarında görev yapan aileler, yılın 6 ayını burada geçiriyor.
600 rakımlı kulede görev yapan Vasfiye ve Ali Aydoğan çifti, çocukları Nihan ve Nihal ile birlikte yangınlara karşı gözcülük yapıyor. Aydoğdu çiftine, kulede 30 sene görev yapıp emekli olan babaları Mehmet Aydoğdu (58) da destek oluyor.
`12 YAŞIMDAN BERİ KULEDEYİM´
Görevi, 2010 yılında emekli olan babası Mehmet Aydoğdu'dan devraldığını söyleyen Ali Aydoğdu, "Ormanları sürekli gözetim altında tutuyoruz. Yangın çıktığı zaman ekipleri o bölgeye yönlendiriyoruz. Ben babamdan dolayı da 12 yaşından beri kuledeyim. Bu bölgeye hakimim. Yörenin her yerini karış karış biliyorum. Yangının durumuna göre arasöz ya da helikopteri bölgeye yönlendiriyorum. Eşimle birlikte yaz aylarında 5 ay boyuncu burada, 12'şer saat olarak vardiyalı çalışıyoruz. Geceleri bazen ben bazen de eşim gözetliyoruz. Gündüzleri ise ailecek ormanları kontrol ediyoruz. Mesleğimi seviyorum. Çünkü ormanları seviyorum. Market ihtiyacımızda merkeze inmek zorunda kalabiliyoruz. Bu durumda da birimiz mutlaka kulede kalıp, gözetlemeye devam ediyoruz" dedi.
`ÇOCUKLARIM DUMAN GÖRÜNCE BİZİ UYARIYORLAR´
Eşiyle birlikte 9 yıldır kulede nöbet tutan Vasfiye Aydoğdu ise çocuklarının da duman görünce kendilerini uyardığını kaydederek, "2012 yılından beri bu işi severek yapıyorum. Burası hem tatil hem iş gibi. Merkeze indiğimizdeki hayatımızla buradaki farklı oluyor. Kulede olduğumuz zaman kendimizi tamamen işimize adıyoruz. Çocuklarımız da gözetleme yapıyorlar. Küçük kızım bile bazen rapor verdiğimiz cümleleri söylüyorlar. `Anne bak duman var´ diyorlar. Biz de dürbünle bakıp, bir duman varsa ekiplerimizi o noktaya yönlendiriyoruz" diye konuştu.
`DUMAN AVCILARIYIZ´
Bölgedeki bir başka kulede eşi Ayşe Kaya (43) ile görev yapan İlyas Kaya (41) 'duman avcıları' olduğunu belirtip, "Bu işe başladıktan bir yıl sonra eşim de benimle beraber burada çalışmaya başladı. Biz de yakın köyde oturduğumuz için bölgeye hakimiz. Dedem burada 26 yıl görev yapmış. Sonra amcam duruyordu, şimdi ise ben. Biz ormanların duman avcısıyız" dedi.
`KULEDE GÖREVE BAŞLADIĞIMDA OĞLUM 2 AYLIKTI´
Ayşe Kaya da mesleğe başladığında oğlunun 2 aylık olduğunu, kadın olduğu için tereddütler yaşasa da daha sonra alıştığını ve işini çok sevdiğini söyledi. Çocuğunu gözlem kulesinde büyüttüğünü ifade eden Ayşe Kaya, ekmeklerini kendilerinin yaptığını, sebze ve meyve ihtiyaçlarını ise kulenin altında oluşturdukları bahçeden karşıladıklarını ifade etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Derya EVREN-Muammer İRTEM
2021-07-31 12:37:34

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