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Alkollü sürücünün itirazı Yargıtay’dan döndü Bin liralık cezanın iptali için iki senedir mahkeme kapılarında

İHA

Alkollü sürücünün itirazı Yargıtay’dan döndü Bin liralık cezanın iptali için iki senedir mahkeme kapılarında

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin yol kontrolünde ‘alkollü’ olduğu gerekçesiyle bin lira ceza kestiği sürücü, para cezasının iptali için mahkemeye müracaat etti. Yıllar süren yargılama sonrası Yargıtay, emsâl bir karara imza attı.
Bursa’da 15 Ekim 2019 günü uygulama yapan trafik polisleri, alkollü olduğu gerekçesiyle durdurduğu sürücüye “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet” suçundan bin 2 TL idarî para cezası kesti. Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Ekiplerin saat 00.51’de alkol metre ile aldığı ölçümlerde 0.52 promil alkollü çıkan sürücü, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden saat 02.02’de aldığı raporda alkollü olmadığını öne sürdü. Hastane raporuyla birlikte Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne müracaat eden sürücü, cezanın haksız olduğunu öne sürdü. Hakimlik, cezanın iptaline ve sürücü belgesinin iadesine hükmetti. Karara yapılan itirazı değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği cezayı yerinde buldu. Adalet Bakanlığı, 20 Mayıs 2020’de kararın kanun yararına bozulması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başsavcılık dosyayı 19. Ceza Dairesi’ne gönderdi.
Yargıtay 19. Ceza Dairesi emsâl bir karara imza attı. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Dosya kapsamına göre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından tanzim edilen 15/10/2019 tarihli ve 02:02 saatli raporda kabahatlinin etanol sonucuna göre alkollü olduğunun tespit edilemediği, alkolmetre cihazı ile yapılan ölçümün ise 15/10/2019 tarih ve 00:51 saatinde yapıldığı ve kabahatlinin 00.52 promil alkollü olduğunun tespit edildiği anlaşılmaktadır. Her iki ölçüm arasında 1 saate yakın fark bulunduğu ve tıbben her bir saatte kişinin kanındaki alkol oranının 0.15 promil azalma göstereceği nazara alındığında, kanunî sınırın altında bir alkol kullanımının olduğu anlaşılmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Bursa 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25/12/2019 tarihli ve 2019/7647 değişik iş sayılı kararının kanun yararına bozulmasına, davacı hakkında uygulanan idarî para cezası ile sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasına dair kararların kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.”

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