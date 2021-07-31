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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım yeşil kimliğine kavuşuyor

İHA

Yıldırım yeşil kimliğine kavuşuyor

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında çocukları ile huzur içinde zaman geçirebileceği yeşil alan ve parkların sayısını artırmaya devam ediyor.
2 yılda 15 dönümlük alana 11 mahalle parkının kurulmasına öncülük eden Yıldırım Belediyesi, Vatan Mahallesi Gözde Parkı’nı da vatandaşların istifadesine sunarak hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Parkın açılışı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti ve MHP’li Belediye Meclis üyelerinin katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Yıldırım’ın yeşil kimliğine kavuşması için ilçeye yeni parklar, yeşil alanlar, mesire bölgeleri ve sosyal donatı alanları kazandırmaya önem verdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bugün açılışını yaptığımız Gözde Parkı’mız inşallah Vatan Mahallemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Parkımız toplam bin 841 metrekarelik alan üzerine kurulmuş olup bunun bin 474 metrekaresi yeşil alandan oluşmaktadır. Gözde Parkı’mız çocuk oyun alanı, spor alanı, sosyal donatı alanı ve yürüyüş yolu ile Vatan Mahalle’mize çok yakıştı. Çocuklarımız güven içerisinde oyunlarını oynarken ailelerimiz de rahat bir nefes almış olacak. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Yıldırım’ı birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi.
İlçenin çehresini değiştirecek projelerle mahalleleri parklarla güzelleştiren Yıldırım Belediyesi, sahip olduğu ‘yeşil alanları 1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine emin adımlarla yürüyor. Bu kapsamda ciddi projelere imza attıklarını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallemize Vakıf Bera Kent Parkı’nı kazandırdık. Balaban Mesire Alanı’nı ağustos ayı içinde hizmete açacak olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın destekleriyle Gökdere Millet Bahçesi’ni de vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Bununla birlikte Cumalıkızık Mesire Alanı’nın ihalesini de gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra, son 2 yılda toplam 15 dönümlük alana 11 mahalle parkı kurduk. 37 dönümlük alanı kaplayan 21 adet parkımızı da yenilerken toplam 12 dönümlük alana kurulacak olan 4 parkımızda ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşil alanlarımızı toplamda 1.5 milyon metrekare artırma hedefiyle yola çıkmıştık. Devam eden projelerimiz tamamlandığında inşallah hedefimize ulaşmış olacağız. Yıldırım’ı yeniden yeşil kimliğiyle buluşturacağız” ifadelerini kullandı. Törende Vatan Mahallesi’ne bir de müjde veren Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa’nın en güzel ve en modern kütüphanesi olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni ilçemize kazandırmıştık. İkinci bir uyumayan kütüphane için de çalışmalarımız sürüyor. Buradan müjdesini vermiş olalım bir kütüphane de Vatan MahalleSİNE kazandıracağız. Kütüphanemiz kıymetli büyüğümüz Niyazi Pakyürek’in adını taşıyacak” dedi.
Yıldırım’ın çehresi değişiyor
Gözde Parkı açılışında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise Yıldırım’ın zor bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, “Yıldırım nüfus olarak büyük ancak yüz ölçümü açısından küçük bir ilçe. Bu durumun sebebiyet verdiği zorluklar var. Yıldırım Belediyesi ve Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz büyük bir gayret ve fedakârlıkla çalışarak, bütün zorluklara rağmen Yıldırım’ın çehresini değiştirecek önemli hizmetler yapıyorlar. Bizler de hükümet ve milletvekilleri olarak kendilerine elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Ben Gözde Parkı’nın Yıldırım’a ve Vatan Mahallesi’ne hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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