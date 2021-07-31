TÜGİAD’dan yardım seferberliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜGİAD’dan yardım seferberliği

İHA

TÜGİAD’dan yardım seferberliği

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, yangınların sürdüğü afet bölgesine 3 TIR içme suyu gönderdiklerini, 10 gün sonra zarar gören köylerin yeniden yapılanması için sahada olacaklarını söyledi.
Birçok vilayette çıkan ve bazı noktalarda devam eden orman yangınları sebebiyle kolları sıvayan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), afet bölgesineki ihtiyaçlar doğrultusunda ilk etapta 3 TIR içme suyu desteğinde bulundu. “Yaraları birlikte saracağız” diyen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “10 gün sonra Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak zarar gören köylerin yeniden yapılanması için AFAD ile birlikte sahada olacağız. TÜGİAD ormanı projemizi de hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.
Orman yangınları ile birlikte büyük üzüntü ve endişe yaşadıklarını kaydeden TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Yangınların boyutunun büyük olduğunun farkına varır varmaz Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile hızla iletişime geçerek eylem plânımızı oluşturduk. Afet bölgesindeki insanlarımızın ve diğer canlıların ilk etapta neye ihtiyacı olduğu noktasında bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iş dünyası örgütleri ile hemen temasa geçtik. Aldığımız bilgiler doğrultusunda öncelikli olarak bölgeye 3 TIR içme suyu yardımını ulaştırma kararı aldık. Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte ihtiyaç olan bölgelerde su dağıtımını gerçekleştirmeye başladık. Diğer ihtiyaç kalemleri için de gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Genel merkez yönetim kurulu olarak, yangınlarda hasar gören köylerin yeniden yapılanması için AFAD ile birlikte 10 gün sonra bölgeye gidip sahadaki çalışmalara bizzat katılacağız. Zarar gören bölge halkına yönelik yardım çalışmalarına dahil olacağız” diye konuştu.
Yaraların sarılması için TÜGİAD ailesi olarak seferber olduklarını kaydeden Çevikel, “Bu vatan, taşıyla toprağıyla hepimizin. Sahip çıkmak için ne gerekiyorsa hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Biz TÜGİAD yönetim kurulu olarak, bütün şubelerimiz ve üyelerimizle birlikte afet bölgesinin bundan sonraki tüm ihtiyaçları için de devrede olacağız. Sadece bunlarla da kalmayıp büyük bir TÜGİAD ormanı oluşturmak için de girişimlere başladık. Ülkemizin bütün değerleri gibi yeşil kimliğinin korunması için üzerimize düşen ne varsa gereğini yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım yeşil kimliğine kavuşuyor
YEREL HABERLER Yıldırım yeşil kimliğine kavuşuyor
Alkollü sürücünün itirazı Yargıtay’dan döndü Bin liralık cezanın iptali için iki senedir mahkeme kapılarında
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün itirazı Yargıtay’dan döndü Bin ...
Bursa'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
YEREL HABERLER Bursa'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
Gözetleme kulelerinde ailece yangın nöbeti
YEREL HABERLER Gözetleme kulelerinde ailece yangın nöbeti
Nilüfer’den Manavgat’a dayanışma eli
YEREL HABERLER Nilüfer’den Manavgat’a dayanışma eli
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan kazada ölü sayısı 2 oldu
YEREL HABERLER Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan kazada ölü sayısı ...
İnegöllü minikler oyuncak hikayesi ile eğlendi
YEREL HABERLER İnegöllü minikler oyuncak hikayesi ile eğlendi
Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı Belediye'den tatlıya dünya çapında troll tanıtım
YEREL HABERLER Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll ...
Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı Bursa'da girdiği evde hırsızlık yaparken farkedilince kaçmaya çalıştı, mahalleli tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde kız ...
Bursa’da Gece Kartalları 2,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdi
YEREL HABERLER Bursa’da Gece Kartalları 2,5 kg uyuşturucu madde ele ...
Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son ...
Bursa’da zincirleme kaza : 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da zincirleme kaza : 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ...
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Evini ateşe verip, sokağa çıkarak yanışını izledi
YEREL HABERLER Evini ateşe verip, sokağa çıkarak yanışını izledi
Polisler yangını büyümeden söndürdü
YEREL HABERLER Polisler yangını büyümeden söndürdü
Yaktığı evini bankta oturup izledi
YEREL HABERLER Yaktığı evini bankta oturup izledi
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: Minimum 8 transfer yapacağız
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: Minimum 8 ...
Mustafa Er’den transfer tahtası ile ilgili ilk açıklama geldi
YEREL HABERLER Mustafa Er’den transfer tahtası ile ilgili ilk ...
Bursaspor’da transfer tahtası resmen açıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’da transfer tahtası resmen açıldı
Bursaspor'a müjde; transfer engeli kalkıyor
YEREL HABERLER Bursaspor'a müjde; transfer engeli kalkıyor
Başkan Aktaş, Türkiye’yi ağlatan Gülsüm Teyze’ye moral verdi
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, Türkiye’yi ağlatan Gülsüm Teyze’ye ...
Bursa'da 1 ay süreyle ormana girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Bursa'da 1 ay süreyle ormana girmek yasaklandı
Bursa’da ormanlara giriş eylüle kadar yasak
YEREL HABERLER Bursa’da ormanlara giriş eylüle kadar yasak