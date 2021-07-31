Kızların uygunsuz fotoğraflarını çektiği iddiasıyla linç girişiminde bulunuldu

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Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)BURSA´da, yoldan geçen genç kızların etek altından fotoğraflarını çektiği öne sürülen M.E.'ye (20), mahalleli tarafından yakalanıp, linç girişiminde bulunuldu. İhbarla gelen polis, mahallelinin dövdüğü M.E.'yi gözaltına aldı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi Dik Sokak´ta meydana geldi. Sokaktan geçen genç kızların etek altından fotoğraflarını çektiği ileri sürülen M.E.'yi mahalle esnafı fark etti. M.E.'ye neden fotoğraf çektiğini soran esnaf ve çevredekiler, açıklama alamayınca dövmeye başladı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu M.E., ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Mahalleliyi sakinleştiren polis, M.E.'yi ifadesi alınmak üzere Küçükbalıklı Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. M.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-07-31 13:29:14



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