Bursa'da geri dönüşüm tesisi yangını

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Derya EVRENMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da, geri dönüşüm tesisinde kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Tesiste hasar meydana geldi.

Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, saat 14.30 sıralarında yangın başladı. Kaynak yapıldığı sırada çıktığı belirtilen yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızlı müdahale sonucu alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tesiste hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Muammer İRTEM

2021-07-31 15:38:10



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