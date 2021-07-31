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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orhangazi sahili câzibe merkezi olacak

İHA

Orhangazi sahili câzibe merkezi olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi’de yaklaşık 280 bin metrekarelik alanda yaptırılan ‘Kıyı Bandı Kentsel Tasarım Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Projesi’ törenle açıldı.
Bursa’nın sahil şehri kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak maksadıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi sahilini yenileyerek gölün çevresini her geçen gün güzelleştiriyor. Sahil Plânlama ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde toplam 280 bin metrekarelik alan yeniden düzenlendi. Yaklaşık 165 bin metrekarelik alanı kaplayan çamlık alanın doğal yapısına ise herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Proje alanında 2600 metre yürüyüş yolu ve bisiklet yolu, 2 adet tuvalet, 1 adet mescit, 2 adet çeşme, 3 adet çocuk oyun grubu, 14000 metrekare büyüklüğünde otopark, piknik masaları, banklar, 1 adet açık hava spor aletleri ve sahil yolunun aydınlatması yapıldı. Kıyı bandı boyunca yapılan düzenlemeler ile birlikte bölgenin turistik değeri artmış oldu. Orhangazi Kıyı Bandı Kentsel Tasarım Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Projesi’, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Ahmet Kılıç, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti İl Başkanvekili Ufuk Ay ve siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.
Yatırımlar devam ediyor
Orhangazi sahiline değer katan projenin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla sosyal mekanların tekrar önem kazanmaya başladığını söyledi. Bursa’nın her bir köşesinde yatırımların hızla sürdüğünü belirten Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan her çalışmanın altında bir ekonomik aktivite de olduğunu söyledi. Orhangazi özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, Alis Parkı’nın tekrar ilçeye kazandırılması için gerekli incelemeleri yaptıklarını anlattı. Orhangazi sahili kıyısının Bursalıların gezmek isteyecekleri mekan haline getirildiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bir şehri ne kadar çekim merkezi haline getiriyorsanız o kadar değerli olur. Büyükşehir Belediyesi her yerde. Şehrin her bir köşesini güzelleştirmenin derdi ve heyecanı içerisindeyiz. Orhangazi’nin Fındıklı ve Ortaköy mahallelerinde su sıkıntısını çözmek için sondaj çalışmaları başlayacak. Çakırlı’nın, Fındıklı’nın, Çeltikçi’nin, Ortaköy’ün, Mahmudiye’nin su deposu tamamlandı ve kısa zamanda devreye alınacak. Üç buçuk yılda 25 kilometre kanalizasyon hattı, 12 kilometre yağmur suyu hattı yaptık. Orhangazi merkezde devam eden yağmur suyu hattımız var. Orhangazi meydanını kronikleşen su baskınlarından kurtarıyoruz. Yaklaşık 10 milyon TL’lik çalışma olacak. Çakırlı Mahallesi içme suyu şebekesi yenilenmeye başlandı. Orhangazi merkezde sürekli sıkıntı yaşanan ana isale hatları yenilenmeye başlandı. Fındıklı’nın içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yenilenecek. Keramet’te fosseptikler ve kanalizasyon hatları doğal arıtmaya kadar yenilenecek. Orhangazi merkezde meydan oluşumu için kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Alis Parkı’nın devrini tamamlayacağız” dedi.
Bursa ezberleri bozuyor
Orhangazi Belediyesi ile işbirliği halinde ilçenin değer kazanması için gereken gayreti ortaya koyduklarını belirten Başkan Aktaş, Hürriyet yeni TOKİ yoluna başladıklarını anlattı. Bursa’nın büyüyen bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa ezberleri bozan bir şehirdir. Şehrimize dair heyecanımız var. Birileri dedikodu yapar, ama biz hizmetimizi yaparız. Önemli olan yapılan hizmetin tüm bireyler tarafından korunarak uygun bir şekilde kullanılmasıdır. Bursa, Marmara Denizi’ne 115 kilometre, İznik ve Uluabat göllerine 162 kilometre olmak üzere toplamda 277 kilometre kıyısı bulunan bir deniz şehridir. Bu büyük bir zenginliktir. Sahillerde bir düzenleme yaptık. Gemlik ve Mudanya belediyeleri sahillerin kendilerine bırakılmasını istedi. Çağrıya cevap vererek 2022 Mart ayına kadar süre verdik. Şimdi bizleri sahili geriye almamız için arıyorlar. Bayramda Mudanya’da denize girilmedi. Sebebi kirlilik değildi. Mudanya’da cankurtaranın ve sahil hizmetlerinin olmamasıdır. Ana sahiller bizde. Mudanya sahillerine 14 milyon TL, Gemlik sahiline 12 milyon TL, İznik sahiline 19 milyon TL, Orhangazi sahiline de 9 milyon TL harcadık. Yapacak daha çok işimiz var. Sahillere yaklaşık 70 milyon TL harcamış olduk. Projeleri birbir hayata geçiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Orhangazi Belediyi Başkanı Bekir Aydın, son dönemde etkili olan yangınlar sebebiyle çamlık alanda yapılan açılış töreninin bir kat daha önem kazandığını söyledi. Orhangazi’nin daha yaşanılabilir bir kent olması için çalıştıklarını ifade eden Bekir Aydın, Orhangazi sahilinin her gün binlerce insanın uğradığı mekan haline geldiğini belirtti. Yapılan çalışmaların Orhangazi sahiline ayrı hava ve değer kattığını söyleyen Aydın, ilçedeki çalışmalara her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaymakam Süleyman Özçakıcı, ise ilçeye değer katan projede emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.
Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Ahmet Kılıç ise, tabiat harikası bir alanın daha kullanabilir hale gelmesi için çaba gösteren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’a Bursa halkı adına teşekkür etti.
Törenin ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, Orhangazi sahil şeridini gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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