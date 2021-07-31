Hurdalık yandı, dumanlar şehrin her yerinden göründü

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Bursa'da yangın çıkan hurdalık alev alev yandı. Dumanlar şehrin her yerinden göründü.

Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesinde bulunan hurdalıkta yangın çıktı. Hurdaların sür'atle alev almasıyla yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hemen müdahale eden ekipler alevleri saatler süren çalışma sonunda tamamen söndürdü. Hurdalık yangınında gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü. Yangınla alâkalı tahkikat sürüyor.

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