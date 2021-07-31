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Pancar motoru için pet şişeyle benzin alınca polisi alarma geçirdi Bursa’da emniyet ve vatandaş yangın konusunda teyakkuzda

İHA

Pancar motoru için pet şişeyle benzin alınca polisi alarma geçirdi Bursa’da emniyet ve vatandaş yangın konusunda teyakkuzda

Bursa’da tarla sulamak için pancar motoruna pet şişeyle benzin alan çiftçi genç polisi alarma geçirdi.
Olay Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, bir genç motosikletle benzinliğe geldi. Pompacıdan pet şişelere benzin doldurmasını isteyen ve motorunun plakası çamurla kapalı olan genç hemen polise bildirildi. Ekipler teyakkuza geçerek 16 NN plakasının son rakam kısmı çamurla kapalı olan motorun ve üstündeki gencin peşine düştü. Kısa sürede şahısı bulan polis ekipleri, yapılan incelemede motorun Sulama Kooperatifine ait olduğunu tespit etti. Gencin benzini ise tarım arazilerini sulamak için pancar motorunda kullanmak üzere aldığı anlaşıldı.
Polis ekipleri son günlerde çıkan yangınlarla ilgili vatandaşın ve özellikle benzinlik çalışanlarının daha hassas olması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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