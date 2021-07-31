Bursaspor, Taha Altıkardeş’in sözleşmesini 2025’e kadar uzattı

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Bursaspor Kulübü, Taha Altıkardeş’in sözleşmesini uzattığını açıkladı. 18 yaşındaki futbolcu, 2025’e kadar yeşilbeyazlı formayı giyecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç futbolcu Taha Altıkardeş’in sözleşmesini uzattı. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Profesyonel futbolcumuz Taha Altıkardeş'in 2023 yılında bitecek olan sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda 2025yılına kadar uzatılmıştır. Sözleşmenin Kulübümüze ve Taha Altıkardeş'e hayırlı olmasını dileriz.”

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