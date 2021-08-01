Yakınları 2 gün haber alamadı, evinde uyurken bulundu

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'da, yakınlarının 2 gündür haber alamadığı gerekçesiyle itfaiye ekiplerince evinin kapısı kırılan Mehmet Kara (83), uyurken bulundu.
Mustafakemalpaşa ilçesinde Mehmet Kara´dan iki gündür haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde durumu polise bildirdi. Kara´nın evine gelen ekipler de kapıya defalarca vurmalarına rağmen, açan olmadı. İzinler alındı ve evin kapısı itfaiye ekiplerince kırıldı. Eve girildiğinde Kara´nın yatak odasında uyuduğu görüldü. Polis ve itfaiye ekiplerini evinde görünce şaşıran Kara, "Neden kapıyı açmadın" sorusuna "Duymadım" diyerek, cevap verdi. Kara´nın sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılmasının ardından ekipler evden ayrıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2021-08-01 10:02:20
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