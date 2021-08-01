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İznik Çevre Platformu'ndan alkışlanacak hareket

İHA

İznik Çevre Platformu'ndan alkışlanacak hareket

İznik Çevre ve Yaşam Platformu Çakırca Mahallesi Karasu Deresi'nde çöp ve atık toplama etkinliği düzenledi.
İznik’in Çakırca Mahallesi’nden de geçen Karasu Deresi çevresinde, İznik Çevre ve Yaşam Platformu üyeleri çöp topladı. Zirai ilaç ve gübre kutuları ile kırık şişelerin ağırlıklı olduğu çöpler poşetlenerek uygun alanlara atıldı.

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