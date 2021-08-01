İznik Çevre Platformu'ndan alkışlanacak hareket

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İznik Çevre ve Yaşam Platformu Çakırca Mahallesi Karasu Deresi'nde çöp ve atık toplama etkinliği düzenledi.

İznik’in Çakırca Mahallesi’nden de geçen Karasu Deresi çevresinde, İznik Çevre ve Yaşam Platformu üyeleri çöp topladı. Zirai ilaç ve gübre kutuları ile kırık şişelerin ağırlıklı olduğu çöpler poşetlenerek uygun alanlara atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.