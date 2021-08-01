Ahşap paletçilerden 100 bin fidan

Ahşap Palet ve Malzeme Üreticileri Derneği (PALDER) üyeleri, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları nedeniyle yok olan ormanların yeniden yeşertilmesi için 100 bin fidan bağışlayacak. PALDER’den yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuruda bulunarak gösterilecek alanda ‘PALDER Hatıra Ormanı’ oluşturulması için bakanlıkça verilecek hesaba üyelerin fidan bedellerini yatırması yönünde karar aldıkları bildirildi.

Son bir haftada Türkiye’nin 98 noktasında çıkan ve bir kısmı kontrol altına alınırken bir kısmıda hâlâ devam yangınlar sonrasında PALDER üyeleri bir araya geldiler. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, çıkan yangınların çok büyük kayıplara yol açtığı, özellikle de can kayıplarının yaşanmasının acıyı katmerlendirdiği vurgulandı. Çıkan yangınlarda milyonlarca hektar alanın küle döndüğü, yerleşim yerlerinin bazılarının tamamen, bazılarının da kısmen yandığını belirtilen açıklamada, “İçimiz acıyor. Çok büyük bir felaket yaşıyoruz. Yaşanan felakete bir nebze de merhem olabilmek, kayıplarımızın bir kısmını telafi edebilmek için aramızda fidan bağış kampanyası başlattık. Üyelerimiz kampanyamıza büyük bir duyarlılık gösterdiler ve toplamda 100 bin fidanı bağışlayacağız” denildi.

Açıklamada şunlar da kaydedildi: “Umarız bu kampanyamız başkalarına da örnek olur. Bu ve benzeri kampanyalar ile kayıplarımızın bir kısmını kapatmak mümkün olur. Bu vesile ile herkesi olası yangınlara karşı duyarlı olmaları, orman içlerine gerekmedikçe girmemeleri, asla piknik ve benzeri ateş yakmamaları, özellikle de ormana yakın yollarda araçlardan sigara izmariti atmamaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Unutulmasın ki, ormanlar hayatın kaynadığıdır. Temiz hava, su, tarım ve iklim için çok önemlidirler. Ormanlar ayrıca ekonomik açıdan da değerdir. Ormanlarınızı korumak ve yanan alanları da yeniden yeşertmek zorundayız. Bir dileğimizde, yangınların sorumlularının bir an önce bulunarak adalete teslim edilmeleridir. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın inşallah.”

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