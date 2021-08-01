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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da Süper Enduro Şampiyonası heyecanı

İHA

Bursa’da Süper Enduro Şampiyonası heyecanı

Türkiye’nin en iyi enduro motorcularının katıldığı Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, Bursa’nın İznik ilçesinde yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği yarışlarda, sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda İznik Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın üçüncü ayak yarışı, Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan Elbeyli Er Meydanı’nda yapıldı. 2 gün süren yarışlarda, endurocular zorlu engelleri aşmaya çalıştı. Yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro GP sınıflarında düzenlendi. Serbest antrenman ve sıralama yarışları da izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Final yarışında ise sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele etti.
Şampiyonanın Milli İrade Meydanı’ndaki üçüncü ayağının magazin startı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İl Başkanvekili Ufuk Ay tarafından verildi. Bir şehrin tanıtımında en önemli araçlardan birisinin spor olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, her türlü spor dalına Bursa olarak ev sahipliği yapmaya çalıştıklarını belirtti. Şehre yeni spor tesis ve kompleksleri kazandırırlarını ifade eden Başkan Aktaş, var olan tesislerin gereksinimlerini de Bakanlık ve farklı kurumlardan destek alarak karşıladıklarını ifade etti. Hem gençlerin normalleşmesini hem de ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmeyi amaçladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Hatice Kübra İlgün bir ilki gerçekleştirdi. Bursa’dan yetişmiş bir sporcu ilk defa olimpiyatlarda derece aldı. Olimpiyat üçüncüsü oldu. Önümüzdeki yıllarda farklı olimpiyat dereceleri de alacağız. Bunların yanında ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına da ev sahipliği yapıyoruz. İlk iki ayağı Kocaeli ve İzmir’de yapılan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 3. Ayağını Bursa İznik’te ağırlıyoruz. İznik bundan sonraki süreçte çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Endurocular, zorlu engelleri aşmaya çalışacak. Yarışlarda tüm enduroculara başarılar diliyorum” dedi.
Bursa Milletvekili Zafer Işık, Büyükşehir Belediyesi’nin ve İznik Belediyesi’nin spora olan desteğinin bir kez daha görüldüğünü dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından her spor dalına olduğunu enduro motorkros sporuna da ciddi anlamda destek verildiğini anlatan ışık, farklı illerden gelen sporculara yarışlarda başarılar diledi.
İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, enduro yarışlarının bu sene 9’uncusunu düzenlediklerini, gençlerin birikmiş enerjisini sporla attığını söyledi. Bu spora önem verdiklerini anlatan Usta, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu tür etkinliklerin daha anlamlı olduğunu belirtti.
İki gün boyunca kıyasıya süren yarışların sonunda GP kategorisinde Deniz Memnun, Rafet Karakuş ve Nazmi Malkoç derece yaparken, EV kategorisinde Nazmii Malkoç, Savaş Serim ve Erdem Gülüş, EH kategorisinde Ömer Bulduk, Furkan Asan, Maksut Bucan, EU ketagorisinde Soner Metin, Ömer Demirkal, Ami Çıragöz, EG kategorisinde Mehmet Emin Musaoğlu, Anıl Özşeker, Mert Koç, EP kategorisinde ise Deniz Memnun, Rafet Karakuş, Murat Kökçü kürsüye çıktı. Derece yapan sporculara ödülleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurullah Yıldız, Spor İşleri Koordinatörü Ufuk Yıldız ve Spor İşleri Şube Müdürü Emre Solak tarafından verildi.

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