Kontrolden çıkan minibüs yayaların arasına daldı: 8 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan minibüs yayaların arasına daldı: 8 yaralı

DHA

Kontrolden çıkan minibüs yayaların arasına daldı: 8 yaralı


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yayaların arasına daldı. Minibüsün 5 araca çarparak durabildiği kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçan Kuveytli turist Ahmed El Reşidi polis ekiplerine teslim oldu.
Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan turistlerin uğrak noktalarından olan İnkaya Mahallesinde meydana geldi. Kuveyt'ten Bursa'ya tatile gelen Ahmed El Reşidi, kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüsle İnkaya Mahallesi'ne geldiği sırada aracın kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı hızlanan minibüs özel bir otoparka girerek yayaların arasına daldı. Minibüs, park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra dururken, sürücü panikle olay yerinden yaya olarak kaçtı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
8 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yeri savaş alanına dönerken, ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otopark görevlisi İdris Emir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
POLİSE TESLİM OLDU
Kazanın ardından panikle yaya olarak olay yerinden kaçan minibüsün sürücüsü Ahmed El Reşidi, yaklaşık bir saat sonra 155'i arayarak teslim olmak istediğini belirtti. Reşidi, polis ekiplerince gözaltına alınarak Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-08-02 00:31:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç yaşta hayatını kaybeden Yenişehir Belediye meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Genç yaşta hayatını kaybeden Yenişehir Belediye ...
Bursa’da Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
YEREL HABERLER Bursa’da Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
Ahşap paletçilerden 100 bin fidan
YEREL HABERLER Ahşap paletçilerden 100 bin fidan
Bursaspor’dan destek kampanyası duyurusu: ‘Ayağa kalk Bursa’
YEREL HABERLER Bursaspor’dan destek kampanyası duyurusu: ‘Ayağa kalk ...
İznik Çevre Platformu'ndan alkışlanacak hareket
YEREL HABERLER İznik Çevre Platformu'ndan alkışlanacak hareket
İnegöl Belediyesi'nden yangın bölgesine araç desteği
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi'nden yangın bölgesine araç desteği
Jeremy Simmons, TOFAŞ'ta forma giymeye devam edecek
YEREL HABERLER Jeremy Simmons, TOFAŞ'ta forma giymeye devam edecek
Bursa'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
Damada boyunduruk takıp araç çektirdiler
YEREL HABERLER Damada boyunduruk takıp araç çektirdiler
Uludağ’da kontrollü yoğunluk
YEREL HABERLER Uludağ’da kontrollü yoğunluk
Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı Bursa’da çatı tadilatında yangın çıktı
YEREL HABERLER Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı ...
Çocuklar internet bağımlılığına karşı nasıl korunmalı
YEREL HABERLER Çocuklar internet bağımlılığına karşı nasıl korunmalı
Damada boyunduruk takıp, araç çektirdiler
YEREL HABERLER Damada boyunduruk takıp, araç çektirdiler
BTSO Akademi Dijitalde rekor kırdı
YEREL HABERLER BTSO Akademi Dijitalde rekor kırdı
Kıskançlık nedeniyle boşanma aşamasındaki karısını vurdu Kıskandığı karısını 110 kilometre uzaktan gelerek vurdu
YEREL HABERLER Kıskançlık nedeniyle boşanma aşamasındaki karısını ...
BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı
YEREL HABERLER BUSKİ yerleşkesindeki riskli bina yıkıldı
Zekâ oyunlarında sertifika heyecanı
YEREL HABERLER Zekâ oyunlarında sertifika heyecanı
Büyükşehir destekliyor, çiftçi kazanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir destekliyor, çiftçi kazanıyor
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Bursaspor'da Taha Altıkardeş'in sözleşmesi uzatıldı
YEREL HABERLER Bursaspor'da Taha Altıkardeş'in sözleşmesi uzatıldı
Yakınları 2 gün haber alamadı, evinde uyurken bulundu
YEREL HABERLER Yakınları 2 gün haber alamadı, evinde uyurken bulundu
Nilüfer’de yaz okulları ile tatil dolu dolu geçiyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de yaz okulları ile tatil dolu dolu geçiyor
(Özel) Maaş için boşanan çift aynı okulda oy kullanınca yakalandı
YEREL HABERLER (Özel) Maaş için boşanan çift aynı okulda oy ...
Rehabilitasyon merkezinde yangın çıktı; 200 hasta tahliye edildi
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezinde yangın çıktı; 200 hasta ...