Bursa’da korkutan çalılık yangını

Bodrum'da bir yangın daha!

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Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli mahallesi koyundere mevkiinde çalılık bir alanda yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan çalılık alanı görenler orman yangını olabileceğini düşünerek İtfaiye ekiplere bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.



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