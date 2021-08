Nilüfer’de 9 ayda 2 bin kişi ödünç kitap aldı

Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve her yaştan insanın kolaylıkla kitaplara erişim fırsatı bulduğu “Gezici Kütüphane”, kenti mahalle mahalle geziyor. Kitap koleksiyonu her geçen gün daha da zenginleşen Gezici Kütüphane’den son dokuz ayda 2 bine yakın kişi ödünç kitap aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, yetişkinlerin de daha fazla kitapla buluşmasını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Gezici Kütüphane,

zengin koleksiyonunu okurların ayağına taşıyor.

Öncelikli olarak Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nden faydalanmakta zorluk yaşayan kırsal mahalleleri ziyaret eden Gezici Kütüphane’den, 7’den 70’e her yaştan Nilüferli faydalanıyor. Temmuz 2020 tarihinde faaliyete geçen ancak koronavirüs pandemisi döneminde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle son bir yıl içinde sadece 9 ay hizmet verebilen Gezici Kütüphane, koleksiyonunu da her geçen gün zenginleştiriyor.

Özellikle çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik kitaplar ile dergiler, kişisel gelişim ve hobi kitapları, öykü ve roman türü gibi 3 bin 851 kitap koleksiyonuyla hizmete başlayan Gezici Kütüphane, koleksiyon sayısını kısa zaman içinde 5 bin 231’e yükseltti. Belirlenen programa göre her bir mahalleye 15 gün ya da ayda bir giden Gezici Kütüphane, okullar, meydanlar, kadın dernekleri gibi halkın yoğun olduğu alanlarda hizmet veriyor.

Okurlar, Unçukuru’ndan İrfaniye’ye, Balkan’dan Atlas Mahallesi’ne kadar Nilüfer’in 39 mahallesine giden Gezici Kütüphane sayesinde, diledikleri kitaba erişebiliyor. Gezici Kütüphane, aynı zamanda bazı merkez mahallelerde, dezavantajlı grupları da kitapla buluşturuyor.

Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphanesi’nden, Temmuz 2020 tarihinden bu yana 9 ay içinde 2 bine yakın kitap ödünç alındı.

