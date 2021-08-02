Kosova, yatırımcılar için yeni politikalar geliştiriyor

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti. Bakan Damka, hükümet olarak yatırımın önündeki bürokratik engelleri kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, “Yatırımcılarımızın yanında olmaya hazırız.” dedi.

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç BTSO’yu ziyaret etti. BTSO Hizmet Binası’ndaki ziyarete, Bursa Milletvekili Refik Özen ve BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş’un yanı sıra BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Divan üyeleri katıldı. Ziyarette konuşan İsmail Kuş, Bursa ve Balkan coğrafyası arasındaki tarihi ve köklü bağların ticarete daha fazla yansımasını arzuladıklarını söyledi.

İsmail Kuş, Bursa ve Kosova’nın etle tırnak gibi olduğunu söyledi. Bursa’dan Kosova’ya gidenlerin asla yabancılık çekmediğini belirten İsmail Kuş, BTSO olarak Kosova ile Bursa arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getirdi. Şu anda Bursa’dan 230’u aşkın firmanın Kosova ile ticaret yaptığını ifade eden İsmail Kuş, “Bursa ve Kosova arasındaki ilişkilerin daha iyi noktaya gelmesini istiyoruz. Pandeminin etkisinin azalmasıyla Kosova ve Bursa arasında geniş katılımlı ticaret heyetleri düzenlemeyi de hedefliyoruz. Balkan coğrafyası ile köklü bağlarımız var. Bunu mutlaka ticarete yansıtmalıyız.” diye konuştu.

“Karşılıklı ziyaretlerimizi hızlandırmalıyız”

Bakan Fikrim Damka, Kosova’da aşılamanın yaygınlaşmasıyla ekonomide hızlı bir toparlanma yaşandığını söyledi. Bursa ve Kosova arasındaki ekonomik ilişkilerin ve yatırımların gelişmesini arzuladıklarını belirten Damka, “Ziyaretimizin ana amacı bu. Bizler tabii ki ticari ilişkilerin bir günde güçlenmesini beklemiyoruz. Karşılıklı ziyaretleri hızlandırmalıyız. Gümrük noktasında yatırımcılarımıza önemli avantajlar sunuyoruz. Avrupa ve ABD’ye ticaret için herhangi bir kota uygulanmıyor. ABD’ye istediğimiz kadar mal satabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Stratejik yatırımlar noktasında Kosova hükümetinin firmalara büyük kolaylıklar sağladığını kaydeden Damka, şöyle konuştu: “Stratejik alanda yatırım söz konusu olduğunda hükümet nezdinde görüşmeler yapılıyor. Stratejik yatırımlar için özel yasamız var. Biraz daha kolaylaştırıcı politikalar geliştireceğiz. Türkiye’deki iş insanları Avrupa ile ticarette Kosova’yı üs olarak kullanabilir. Yakın zamanda Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan ‘mini Schengen’ olarak nitelendirebileceğimiz bir sözleşme imzaladılar. Biz de buna dahil olacağız. Tamamıyla gümrük sınırlarını kaldıracak bir anlaşma. Yatırımcılar için Kosova olarak bürokratik engelleri sıfıra indireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Gerçekten iş yapmak isteyen yatırımcılarımızın yanındayız.”

“Kosova yeni yatırımlar bekliyor”

Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa’nın Rumeli coğrafyasından göç etmek zorunda kalan insanlara ev sahipliği yapması dolayısıyla önemli bir misyon taşıdığını söyledi. Kosova ile Bursa arasındaki ilişkilerin istenilen seviyeye gelmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Özen, “Balkan coğrafyası tarihsel ve kültürel anlamda köklü ilişkilerimizin olduğu bölge. Her ne kadar sınırlar ayrılmış olsa da oralara gittiğimizde farklı bir yerdeymişiz gibi hissetmiyoruz. Ülke olarak kurumlar anlamında Balkanlarda çok etkili bir şekilde faaliyetler yürütüyoruz. Fakat sadece bunu devlet eliyle beklemek pek mümkün değil. Kosova, Avrupa’nın merkezinde olan bir ülke. Oraya gittiğimizde halkın beklentisi farklı. Ekonomik olarak yatırım bekliyorlar.” ifadelerini kullandı.

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