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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürsulu çocuklara doğayı koruma bilinci aşılandı

İHA

Gürsulu çocuklara doğayı koruma bilinci aşılandı

Gürsu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle, çocukların çevreye ve geri dönüşüme duyarlılık kazanması sağlanıyor.
Gürsu Belediyesi’nin “Her Yer Sahne, Her Yerde Sanat” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tiyatro gösterisinde çocukların hem tiyatro izleme keyfi yaşaması hem de Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin farkındalık oluşturmaları sağlandı. Etkinlikte, cam ve pet şişe, kağıt, pil gibi geri dönüşüm malzemelerini getirerek tiyatro bileti alan çocuklar, çöplerin dönüştürülmesiyle doğanın sıfır atık sistemiyle korunabileceği konusunda bilinç kazandı.
“Dünyayı korumak hepimizin sorumluluğu”
“Çocuklarımızın doğanın korunması konusunda duyarlı bireyler olarak büyümesi dünyamızın geleceği için çok önemli” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Daha yeşil daha temiz bir dünya için; kaynakları daha verimli kullanarak israfı önlemek ve geleceğe temiz bir dünya bırakmak duyarlılığıyla yetişen yeni nesiller oluşturmada hepimize görevler düşüyor. Ülkemizin yemyeşil doğasıyla öne çıkan bölgelerinde bugünlerde yaşanan ve hepimizin içini acıtan yangın felaketleri doğamıza sahip çıkmanın önemini bir kez daha derinden hissettirdi. Dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğu. Bu bilince sahip yeni nesillerle, inşallah, kaynakları korunmuş, temiz bir dünyada yaşamak bizlere ve gelecek nesillere nasip olacak” dedi.
Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, patlamış mısırları ve pamuk helvalarını yiyerek, açık havada keyifle tiyatro izleme imkanı bulurken, geri dönüşüme katkı sağlayarak ve sunulan tiyatro gösterisiyle, atıkların dönüşümüne katkı sağlama bilinci ve duyarlılığı kazanmış oldu.

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