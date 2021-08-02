Tekke göleti inşaatı devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ), Bursa’nın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet verilirken, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemede önemli faktöre sahip.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bu kapsamda Bursa İnegöl Olukman Tekke Göleti inşaatında çalışmaların sürdüğünü ve projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda bin 640 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını söyledi. Yıldız, “Projenin yüzde 25’lik kısmı tamamlanmış olup, müteahhit firma tarafından temin edilen çeşitli çap ve basınç sınıfında 13.630,94 m HDPE boru döşenmesi ve 101 adet sanat yapısı imalatları işinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 3 Milyon 800 bin TL katkı sağlanacaktır.” Dedi

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