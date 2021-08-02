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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bursa'da 3 gün üst üste sıcaklık rekoru bekleniyor.

Verilere göre bu zamana kadar 24 Ağustos tarihlerinde ölçülen en uç sıcaklıklar 37 ila 37,8 derece arasında kalırken, bugünden itibaren çarşamba gününe kadar termometrelerin 12.0015.00 saatleri arasında 39 dereceyi göstermesi bekleniyor. Nem oranının en yüksek yüzde 50 olacağı tahmin edilen Bursa'da, yetkililer mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı uyarısında bulundu.

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