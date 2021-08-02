Motosikletli ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada

Bodrum'da bir yangın daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletin devrilip, sürüklendiği kazada Serkan A. (38) ile arkasında oturan oğlu Arda A. (7) yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Serkan A. yönetimindeki 48 VG 960 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 5 metre sürüklenen motosikletten yola düşen sürücü ile arkasındaki oğlu Arda A. yaralandı. Yaralı baba ve oğlu, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-08-02 11:42:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.